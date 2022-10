Több száz milliós költségvetési csalás miatt emeltek vádat kilenc ember ellen

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette, valamint más bűncselekmények miatt vádat emelt kilenc ember ellen a Heves Megyei Főügyészség.

Gubala Ádám Miklós, a főügyészség helyettes sajtószóvivője csütörtökön az MTI-vel közölte: a gazdasági bűncselekmény-sorozat elkövetésével vádolt férfi és társai a vádirat szerint közel 355 millió forintra tettek szert jogtalanul.

Az elsőrendű vádlott 2014-ben pénz ígéretével rávett egy nála dolgozó férfit, hogy alapítson két céget, és egy gazdasági társaság üzletrészeit is vásárolja meg annak ellenére, hogy a munkatárs nem akart és nem is volt képes ezekkel gazdasági tevékenységet folytatni. A bűnszervezet vezetője ezek után arra is rávette a férfit, hogy nyisson bankszámlát, illetve ügyfélkaput a cégeknek, majd adja át neki a vállalkozások irányításához szükséges kódokat.

A férfi azért alapíttatta és íratta megbízottja nevére a gazdasági társaságokat, hogy azokon keresztül hamis számlákat tudjon adni más cégvezetőknek, akik így akarták jogosulatlanul csökkenteni vállalkozásaik áfafizetési kötelezettségét.

Az elsőrendű vádlott 2015-ben összeismertetett két ügyvezetőt azért, hogy egyikük segítségével valótlan tartalmú számlákat szerezzen meg a másikuk által vezetett gazdasági társaság részére. Így a vádlottak fiktív hirdetési és reklámtevékenységről szóló számlákat állítottak ki és fogadtak be. Az elsőrendű vádlott később több mint 340 millió forintot vetetett fel ismerősével, valamint vett fel saját maga a csalásra alapított cégei bankszámlájáról abból az összegből, melyet a két gazdasági társaság egyike utalt át a valótlan tartalmú számlák kifizetésének színlelése céljából.

A férfi 2020-ben a vele szemben várható vagyonelkobzás meghiúsítása érdekében többeket rávett arra, hogy írjanak alá egy hamis adásvételi szerződést, mely szerint ő megvásárolt, más esetben eladott egy saját és rokona tulajdonában álló ingatlant, amire az ügyletek során több haszonélvezeti jogot is bejegyeztetett.

A Heves Megyei Főügyészség a bűnszervezet vezetőjével szemben beismerése esetén 6 év szabadságvesztés, továbbá a csalással okozott kárral megegyező összegű vagyonelkobzás kiszabását kérte az ügyben eljáró bíróságtól – tájékoztatott Gubala Ádám Miklós. Tudatta, az elsőrendűn kívül további két vádlottal szemben javasolt letöltendő szabadságvesztést a vádhatóság.

