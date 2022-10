Megerősítette együttműködését a CÖF-CÖKA és a Gazeta Polska 450 klubja

Megerősítette és bővítette 2012-ben megkötött stratégiai együttműködését a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) és a Gazeta Polska lengyel hetilap 450 klubja; az erről szóló megállapodást szerdán írták alá a budapesti Polgárok Házában.

Csizmadia László, a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a lengyel és a magyar nép történelmi barátságát nem törheti ketté semmilyen esemény.

„Kelet-Közép-Európa polgárai szuverenitásuk megőrzését kincsnek tekintik” – mondta, jelezve, hogy a visegrádi négyek (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) összefogása megkerülhetetlen kapocs, amely biztonságot nyújt a politikai és gazdasági globalizáció “vészesen erősödő előretörésével szemben”.

Csizmadia László az ukrajnai háborúról szólva azt hangsúlyozta, hogy az orosz agresszió elfogadhatatlan, a nemzetek és nemzetiségek jogainak semmibevétele, a polgári szabadságjogok megnyirbálása mindkét fél részéről elítélendő.

„A háború ésszerű, átgondolt politikát, szankciókat és válaszlépéseket igényel” – hangoztatta, hozzátéve, hogy a magyar és a lengyel nép nem háborúpárti, hanem a béke és a békesség híve.

Közölte: Magyarország és Lengyelország kormánya természetes módon védi polgárai érdekeit és teljesíti a választóktól kapott feladatát.

Csizmadia László bírálta az EU brüsszeli bürokráciáját, mivel az szerinte kettős mércével mér; elutasította a jogtalan pénzelvonásokat, majd hitet tett amellett, hogy a jövőt az uniós tagországok erős összefogásában látja.

„Elfogadhatatlan az a baráti tűz, amely Magyarországot és Lengyelországot kettős mérce alapján sújtja” – fogalmazott.

A CÖF-CÖKA kuratóriumi elnöke azt mondta: elérkezettnek látják az időt, hogy kiegészítsék és megerősítsék a Gazeta Polska klubjaival tíz éve megkötött stratégiai megállapodást, a magyar-lengyel civil barátságot.

Csizmadia László ezt egyebek mellett azzal indokolta, hogy az európai polgárok figyeljenek Kelet-Közép-Európa népeire és az EU intézményrendszerének jobbítására.

Tomasz Sakiewicz, a Gazeta Polska főszerkesztője a többi között arról beszélt, hogy az EU-t olyan elvekre kell építeni, mint a lengyel-magyar barátság, amely a megegyezésen alapul.

Az ukrajnai háborúra kitérve szólt arról, hogy eddig hétmillió ukrán állampolgár lépte át a lengyel határt, százezrével érkeztek Magyarországra is menekültek. Egyúttal arra figyelmeztetett, hogy a háború más államok területére is kiterjedhet, Lengyelország és Magyarország is ugyanolyan veszélyeztetett helyzetben találja magát, ha az oroszok elfoglalják Ukrajnát.

Tomasz Sakiewicz közölte: nagy mértékben hibáztatja az EU intézményeit, hogy nem akadályozták meg a háborút. A szabadságot meg kell védeni egyfelől Moszkva, másfelől Berlin és Brüsszel imperialisztikus kedvétől is – hangoztatta, majd kijelentette, hogy Európát meg kell hívni a demokráciára.

A sajtóesemény után civil akadémiát tartottak az aktuális európai kérdésekről. A CÖF-CÖKA tájékoztatása szerint az eseményen részt vett Csizmadia László, Tomasz Sakiewicz, továbbá Konrad Kamil Wytrykowski, a lengyel Legfelsőbb Bíróság bírája és ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője, alkotmányjogász.