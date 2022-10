A dohánykereskedelmi rendszer kiállta az idők próbáját

A dohányipari szektor szereplői és a szabályozó hatóság abban érdekelt, hogy ez a jól kiépített, áttekinthetően működő dohánykereskedelmi rendszer továbbra is fennmaradjon, garantálva ezzel a nemdohányzók, a fiatalkorúak valamint a legális piac védelmét. Nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedő az együttműködés jelentősége, hiszen ez a koncessziós rendszer 15 ezer munkahelyet teremt, több ezer család megélhetését biztosítja – jelentette ki Biró Marcell, az SZTFH elnöke kedden, a Tabak Expo 2022 Kiállítás és Konferencián.

Az SZTFH elnöke emlékezetett rá, hogy az átalakítást megelőzően egy nehezen átlátható és szabályozható környezetben több mint 40 ezer olyan kiskereskedelmi egység volt hazánkban, ahol dohányárut lehetett vásárolni. A dohánytermékek kiskereskedelméből származó bevétel jelentős részét multinacionális vállalatok fölözték le. A struktúraváltásnak köszönhetően a nagy multik helyett a magyar kisvállalkozók megélhetését, egyúttal a hazai adóbevételek garantálását, és a magyar fogyasztók érdekvédelmét szolgálja, ezzel együtt pedig szigorúbb szabályozást tesz lehetővé.

Az elnök kiemelte: a dohány kiskereskedelmi rendszer, kialakítása óta hamis politikai támadások kereszttüzében áll. Ami a bírálóknak botrány az igazából a teljes magyar dohányipart nézve több, mit 30 ezer ember megélhetése, ami nekik trafikmutyi, az 5900 mikro- és kisvállalkozás szabályos működése.

Pedig épp ez a struktúra garantálja a nemdohányzók, a fiatalkorúak valamint a legális piac védelmét

– tette hozzá.

Biró Marcell felhívta a figyelmet arra, hogy az Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága azzal a céllal jött létre, hogy stabil, kiszámítható működési és szabályozási környezetet teremtsen nemzetgazdaságilag fontos ágazatok számára, melybe beletartozik a dohánykereskedelem is. Mint mondta a Hatóság nemcsak szabályoz, ellenőriz és számon kér, hanem feladatából adódóan védi is a szektor szereplőinek érdekeit, és ha kell, ki is áll mellettük. Az elnök egyértelművé tette, amíg az SZTFH működik, addig a trafikrendszer is fennmarad.

Kapcsolódó tartalom

Lengyel Antal, a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy kizárólag a dohányboltok szigorúan ellenőrzött, zárt rendszere tudja megteremteni azt a biztonságos értékesítési csatornát, melynek útján ezek a termékek eljuthatnak a fogyasztókhoz. Az elnök úgy fogalmazott:

elmúlt évek eredményei igazolják, hogy ez a rendszer sikeres, és meg tud felelni a jogalkotó által a fiatalkorúak és nemdohányzók védelme érdekében kitűzött céloknak.

A Tabak Expo hazánk legnagyobb dohány kiskereskedelmi szakkiállítása és vására. A rendezvényen a részt vevők első kézből szerezhetnek tudomást a szabályozási elképzelésekről, közvetlenül találkozhatnak a legnagyobb piaci szereplőkkel, valamint a jelenlévők konzultációt folytathatnak, véleményt cserélhetnek a szakmát érintő aktuális kérdésekről. A rendezvényen köszöntőt mondott a Dohány Kiskereskedők Európai Szövetsége részéről Peter Schweinschwallert, a szervezet elnöke is. A hazai dohány kiskereskedelmi szektor éves seregszemléjén közel 50 kiállító és több mint 1500 látogató vett részt.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Christian Bruna)