Református óvodát adtak át Debrecenben

Az országos óvodaprogram keretében elkészült református óvodát adtak át kedden Debrecenben, a Fészek lakótelepen.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, az országos program keretében 41 településen 47 óvodát épít a református egyház, amely több mint háromezer új óvodai helyet jelent.

Az államtitkár jelezte: Debrecenben négy református óvoda épül, illetve újul meg 1,8 milliárdos kormányzati támogatással, a négyszáz helyből kétszáz teljesen új lesz.

Emlékeztetett arra, hogy a gyermekek szeretete Jézus Krisztus tanításában már kétezer éve teljes mértékben megjelent, mint ahogy a nők, az anyák tisztelete; a védelmük mind Krisztus tanításában és a hétköznapi életben is megjelent.

Soltész Miklós azt is mondta, hogy az apa férfi, az anya nő, és az ő szeretett kapcsolatuknak az alapja a család, gyermekeket ők vállalnak és nevelnek, ez pedig a természet törvényén alapszik – fogalmazott. Ez a magyar társadalom elsöprő többségének a sajátja – tette hozzá, megjegyezve, hogy mindezeket tovább is kell adni, meg is kell vallani, a nevelésbe, a gyerekek mindennapjaiba be kell építeni, ezért felelősek a családok, az egyházak és az egyházi intézmények is.

Soltész Miklós köszönetét fejezte ki a jelenlevő református egyházi vezetőknek az óvodaprogramban való részévételükért. Az új óvoda dolgozóinak pedig azt mondta, bátran vállalják a gyerekek keresztény nevelését, különösen abban a korszakban, amikor az imádságnak még inkább felértékelődik a szerepe a békességteremtés érdekében.

Bátran vállalja mindenki a kereszténységhez való kapcsolatát! – szólította fel hallgatóságát az államtitkár, és mindenkit arra biztatott: a népszámláláson vállalják és írják be egyházi felekezethez való tartozásukat, ami megerősíti az egyházi vezetőket, megerősíti a kormánynak azt a törekvését, hogy ezt az országot keresztény közösségként képzeli el.

Fekete Károly tiszántúli református püspök igei köszöntőjében azt mondta, „tárjon ajtót ez az óvoda a szívek királyának (…), aki az örömhírt, az evangéliumot ajándékozta nekünk”.

Kósa Lajos (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője jelezte: egyre nagyobb az igény az egyházi óvodák, iskolák iránt. Debrecenben a rendszerváltáskor e korosztály mindössze két százaléka járt egyházi intézménybe, ma ez az arány több mint húsz százalék – tette hozzá.

Széles Diána (Fidesz-KDNP), Debrecen alpolgármestere elmondta: több mint hatvan óvoda van a városban, minden felekezet lehetőséget kapott, hogy bölcsődét, óvodát működtessen a településen.

Az új Fészek református óvodában négy csoportszobát alakítottak ki, jelenleg két csoportban, 43 gyereknek és nyolc munkatársnak ad otthont az épület – hangzott el az átadáskor.

Kiemelt képünk: Az országos óvodaprogram keretében elkészült Fészek Református Óvoda egyik csoportszobája Debrecenben az átadás napján, 2022. október 18-án. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)