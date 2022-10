A vízimadarak etetésének veszélyeire figyelmeztetnek a természetvédők, akik arra kérik a lakosságot, hogy semmilyen táplálékkal ne etessék kirándulás közben ezeket az állatokat.

A tapasztalatok alapján az alapvetően jószándékú emberek általában nincsenek tisztában azzal, hogy a vízimadarak etetése nemcsak felesleges, de tömegesen sodorhatja veszélybe az állatokat. Ez ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek – közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) az MTI-vel kedden.

Mint írják, a vízimadarak etetése a madaraknak, a környezetnek és az embereknek egyaránt káros. Egyrészt ezeknek a madaraknak az etetése kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést, és előfordulhat, hogy az állatok emiatt később belefagynak a vízbe.

Másrészt az etetés növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti agressziót, valamint fokozza a sérülésveszélyt, a fertőző betegségek kialakulásának kockázatát, például az emberre is veszélyes madárinfluenza terjedését.

A feleslegesen kiszórt sok táplálék továbbá vonzza a patkányokat, segíti a szaporodásukat, ezzel helyi patkányinváziót okozva, ami szennyezi a környezetet és rontja a víz minőségét is. Emellett a hosszú időn át tartó egyoldalú kenyér és egyéb értéktelen táplálék megbetegíti, vagy akár röpképtelenné is teheti a madarakat, és önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy mennyiségű vízimadarat vonz.

A madarak etetése egy idő után öngerjesztő problémaspirállá alakul, hiszen az etetett vízimadarak ősszel nem vonulnak el, így az emberek, látva az éhesnek látszó, de valójában csak elkényelmesedett, esetleg már beteg, röpképtelen madarakat, tovább etetik őket.

A fagyok beköszöntével a vonulni induló madarak is megszakíthatják a vonulásukat az etetőhelyeknél nyüzsgő madarak látványa miatt, ezért egyre duzzad a maradó madárpopuláció. Az etetőhelyek mesterségesen fenntartott táplálékbázisa közelében évről évre több madár költhet, így nő a nyári „kéregetők” száma is, tehát egyre több madárral kezdődhet újra ősszel a folyamat.

A kiemelt kép illusztráció.