Mindjárt lejár a határidő! Éjfélig még kitöltheti online a népszámlálási kérdőívet

Ma éjfélig lehet online kitölteni a népszámlálási kérdőíveket. Aki lemarad, ezután csak a számlálóbiztosok segítségével, személyesen adhat választ a kérdésekre. Az internetes kitöltéshez egy korábban, levélben kapott egyedi kódra van szükség – ha valaki ezt nem találja vagy nem kapta meg, új kódot kérhet az ügyfélkapun keresztül. A népszámláláson a részvétel kötelező, számolt be az M1 Híradója.

A népszámlálási kérdőív első része a lakásra vonatkozik, például a nagyságára, a felszereltségére és a fűtési rendszerére.

A személyes adatok megadásán túl a kérdéssor kitér többek között a kitöltők családi állapotára, a nyelvtudására vagy például az iskolai végzettségére is. De rákérdez a válaszadók digitális jártasságára és a háztartások internethasználatára is.

Online már csak vasárnap éjfélig lehet kitölteni a kérdőíveket. Akik ezt nem teszik meg, azokat később számlálóbiztosok keresik fel.

A népszámláláson kötelező a részvétel, ahogy a legtöbb kérdés megválaszolása is.

„A népszámlálásban a részvétel az egy törvényben előírt kötelezettség. Tehát ennek a magtagadásnak van egy szankciója, ez bírságolható, ennek van egy mértéke a törvény szerint 200 ezer forintig terjedhet ez a bírság. De a KSH-nak nem a bírságoknak az összegyűjtése a célja, hanem a KSH-nak a jó pontos adatok összegyűjtése a célja”– mondta Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály vezetője.

A KSH adatai szerint ötmillió háztartásból eddig már több mint 2,3 millióan éltek az internetes kitöltés lehetőségével.

A megyék közül továbbra is Győr-Moson-Sopronban a legmagasabb a kitöltési arány, a második helyen Pest, míg a harmadik helyen Fejér megye áll. Szinte nincs olyan település, ahonnan ne érkezett volna eddig kérdőív.

„Csaknem az összes magyarországi településről érkeztek be kérdőívek, az érintett települések száma eléri, sőt meg is haladja a 99,9 tized százalékot, tehát valóban azt mondhatjuk, hogy szinte mindenhonnan érkeztek be online kérdőívek”– mondta Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.

Legutóbb 2011-ben volt népszámlálás Magyarországon, idehaza tízévente tartják, de 2021-ben a járvány miatt elmaradt.

A kiemelt kép illusztráció.