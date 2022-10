Nappal még pólóban is lehetünk, de már elkezdődött a fűtési szezon

Október 15-e a fűtési szezon hivatalos kezdete, ugyanakkor már szeptemberben is voltak olyan hűvös napok, amikor sokan befűtöttek esténként. Európát energiaválság sújtja, így egyre többen váltanák ki a gázfűtést, sokan fával tüzelnek majd a télen. A hatósági áras tűzifa után továbbra is nagy a kereslet, így most növelik a fakitermelési kapacitást – hangzott el az M1 Híradójában.

„Továbbra is fokozott az érdeklődés a lakossági tűzifaprogrammal kapcsolatosan. Az alföldi erdők hozami lehetőségein túlmutat a lakosság érdeklődése, ezért a cégcsoporton belül átszállításokat szerveztünk" – mondta Pusztai Virág, a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészet megbízott igazgatója. A Nyírerdő Zrt. korábban alakította ki a nagycserei MÁV-rakodón ezt a fogadópontot. Az elmúlt napokban már meg is érkeztek az első tűzifával teli vagonok. „A tűzifaprogram első napjaiban 59 ezer köbméter volt a legnagyobb és 3000 köbméter a legalacsonyabb napi igény" – emelte ki Nagy István agrárminiszter. A Tűzifaprogram keretében hatósági áron juthat tüzelőhöz a lakosság. Hatalmas az érdeklődés a tűzifaprogram iránt. Egyes térségekben ez akár a korábbi évek igényeinek a többszörösét is jelenti, ezért volt szükség a kapacitás növelésére – erről beszélt egy internetes videóban az agrárminiszter. „Növelték a termelési kapacitást az állami erdőgazdaságok a tűzifaprogram keretein belül megnövekedett igények kiszolgálására. A fokozott érdeklődést jól jelzi, hogy míg tavaly januártól szeptember végéig az állami erdőgazdaságok 500 ezer köbméter vastag fát értékesítettek addig a tűzifaprogram keretében három hét alatt jelentkezett ugyanekkora mértékű lakossági igény. Idén októberig 125 ezer köbméterrel több tűzifát értékesítettek az állami erdőgazdaságok, mint tavaly" – hangsúlyozta az agrárminiszter. A tűzifaprogramot az elhibázott brüsszeli szankciók okozta energiaválság enyhítésére indította a kormány. Országszerte 152 ponton lehet személyesen, telefonon és e-mailben igényelni hatósági áras tűzifát. Egy-egy erdei köbméter így több ezer forinttal is olcsóbb a piaci árnál. Idén sokan már a nyár elején gondoskodtak a tüzelőről. Bár hivatalosan a fűtési szezon október 15-től kezdődik, az országban sokan már korábban befűtöttek esténként. Több tízezer köbméter faanyag szállítását kezdte meg a kormány annak érdekében, hogy az ország minden pontjára jusson elegendő tűzifa – jelentette be az agrárminiszter. Nagy István videójából kiderült, hatalmas az igény az olcsó, hatósági áras fára, de még így is jelentős tartalékokat hagynak az erdőkben. A katasztrófavédelem évről évre felhívja a figyelmet a helyes tüzelés szabályaira és a fűtőberendezések ellenőrzésére is. „A karbantartás rendszerességén van a hangsúly, csakúgy mint a kéményseprés rendszerességén. Tehát gázüzemű készülékek esetében kétévente kell hogy érkezzen a kéményseprő, míg a vegyes tüzelésű kályhákhoz, kandallókhoz kapcsolódó kémény tisztításához pedig évente kell hogy érkezzen a kéményseprő" – emelte ki Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Fontos a szén-monoxid- és füstérzékelő berendezések beszerzése is. A készülékek számtalan alkalommal mentettek már életet. A kiemelt kép illusztráció, a képen: közmunkások pakolják a rászorulóknak szánt tűzifát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hodászon, 2015. január 15-én. (MTI Fotó: Balázs Attila)