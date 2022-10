Mekkora hóval érkezhet az idei tél? Megérkezett az előrejelzés

A poláris örvénynek nevezett időjárási jelenség viselkedése az egyik kulcstényező Európa és Észak-Amerika téli időjárásnak alakulásában. Ha a poláris örvény erős, akkor lényegében bezárja a hidegebb levegőt a sarki területekre, ami enyhébb telet eredményez az Egyesült Államokban és Európa nagy részén.

Október elején rég nem látott mértékű hófelhalmozódás kezdődött Szibériában, október 9-ére a hóval borított terület nagysága 9 millió négyzetkilométerre gyarapodott. Ez volt 2009 óta a második legnagyobb kiterjedés. A hófelhalmozódás mértéke egy azóta bekövetkezett enyhülésnek köszönhetően némileg megtorpant, a következő egy-két hétben azonban ismét jelentősebb havazások körvonalazódnak.

Siberian #snow cover extent remains above normal relative to long term climatology & even high relative to recent years which are all above normal. However the short term looks less favorable for rapid expansion of snow cover then improving late October so still a long ways to go pic.twitter.com/KwQCnZrnzG

— Judah Cohen (@judah47) October 7, 2022