Palkovics: Olyan kihívások előtt áll az autóipar, mint száz évvel ezelőtt

Olyan kihívások előtt áll az autóipar, mint száz évvel ezelőtt, amikor az automobilitás elindult – jelentette ki a technológiai és ipari miniszter pénteken Dunaújvárosban, A jelen és jövő közlekedése okosan címmel rendezett konferencián.

Palkovics László felhívta a figyelmet arra, hogy többféle jövő körvonalazódik az autózásban. A legnagyobb kihívás szerinte, hogy az EU 2035-re szeretné, ha az autógyártás zéró karbonkibocsátású lenne, de ez nem egyértelműen a villannyal hajtott autók gyártását jelenti kizárólag, mivel a jogszabály megengedi karbonneutrális üzemanyagokkal, vagyis hidrogénnel vagy szintetikus üzemanyaggal hajtott járművek gyártását is.

A miniszter

a megoldandó feladatok közé sorolta a zéró kibocsátás mellett a fenntarthatóságot, a megújuló üzemanyagok területét, a technológiai és versenyképességi kihívásokat, valamint a változó fogyasztói szokásokat, miközben háború és vírushelyzet is nehezíti a célok elérését.

Palkovics László a hajtásrendszerek változása mellett szólt az önvezető rendszerek gyors térnyeréséről is, amelyekhez rendelkezésre állnak a technológiai feltételek, ám „az a kérdés, hogy rábízhatjuk-e magunkat ezekre”. Megjegyezte, hogy Németországban a 3-as szintű önvezetés bevezetésére a jogszabályokat előkészítették, de még nem vezették be, miközben Magyarország is dolgozik a jogszabályi környezet megteremtésén, mert „nem szeretnénk ebben sem lemaradni a németektől”.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a modern autóiparban kiemelkedő szerepe lesz az akkumulátornak, és annak gyártásában Magyarország nagyon jól áll,

hiszen Európában itt van a legnagyobb akkumulátorgyártó kapacitás, és „a kínai CATL debreceni gyárának bejelentésével ez még sokáig így is lesz”.

Palkovics László beszélt arról is, hogy mindhárom német prémium autógyártó jelen van az országban, és már nem csak gyártanak, hanem komoly kutatás-fejlesztést is megvalósítanak. Ezt Magyarország, amely high-tech ország kíván lenni, és a gyártás területén a világ ötödik legmodernebb országa, mindenben támogatja – fűzte hozzá.

Mészáros Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője szerint az időjárási viszonyok megváltoztak, erre gyorsan reagálni kell. Mint mondta, előtérbe került a környezettudatosság, amelynek egyik zászlóshajója az elektromobilitás.

Máté Márton, az Autó Máté Kft. ügyvezetője közölte, hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a konferenciát, mert szakemberek szerint a következő néhány évben akkora változások várhatók az autóiparban, amire az elmúlt 50 évben nem volt példa.

Kiemelt kép: Palkovics László technológiai és ipari miniszter beszédet mond a Technológiai és Ipari Minisztérium és a HUMDA Zrt. által „A jelen és jövő közlekedése okosan” címmel rendezett konferencián a dunaújvárosi Autó Máté szalonban 2022. október 14-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)