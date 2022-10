Minden, amit a napokban érkező energiaszámlákról tudni kell

Ezekben a napokban kezdik kiküldeni az új energiaszámlákat a társasházaknak, a nagycsaládosoknak és a többgenerációs családi házban élőknek. Ezeken az elszámolásokon már megjelennek az érintetteknek járó többletkedvezmények is. Az MVM arra hívja fel a figyelmet, hogy lesznek, akik egyszerre több számlát is kapnak, ugyanakkor ők a feltüntetett határidőn túl, december 15-ig fizethetnek, és kamatmentes részletfizetést is igényelhetnek – számolt be róla az M1 Híradója.

Kamatmentes fizetési haladékot lehet kérni az energiaszámlákra Már sokan megkapták az új rezsiszámlákat. Az elhúzódó orosz–ukrán háború, illetve az elhibázott brüsszeli szankciók miatt Európában drasztikusan emelkednek az energiaárak. A magyar kormány célja továbbra is az, hogy megvédje az embereket az elszabaduló energiaáraktól. Ezért augusztus 1-jén életbe léptek az új rezsicsökkentési szabályok, amelyek szerint az átlagfogyasztásig továbbra is mindenkinek a piacinál lényegesen olcsóbb a villanyáramot és a gázt biztosít a szolgáltató. A villamos energiánál az átlagfogyasztási limit 2523 kilowattóra, a földgáznál pedig 1729 köbméter évente. Így gázból havonta átlagosan 144 köbmétert, villanyból pedig 210 kilowattórát használhatnak az emberek rezsicsökkentett áron. Az árak sokkal alacsonyabbak mint a piacon, hiszen rezsicsökkentéssel a gáz köbméteréért 102, az áramért pedig kilowattóránként 36 forintot kell fizetni. Kapcsolódó tartalom MVM Next: Aki több energiaszámlát kap, halasztva és részletben is fizethet Az új szabályok szerint készült első számlák kiállítása augusztusban kezdődött meg. A rezsicsökkentés azokban a társasházakban is tovább védi az embereket, ahol egy gázóra jut az összes lakásra. Ilyenkor a lakások száma alapján számolják az átlagfogyasztást. Augusztustól a társasházak földgáz esetében kedvezményes többletmennyiségre jogosultak, erről eddig már több tízezer társasház tett nyilatkozatot. Októberben pedig megkezdődött a számlák kiküldése a társasházaknak, a nagycsaládos ügyfeleknek, valamint elindult a többletkedvezmény érvényesítése a többgenerációs családi házban élő fogyasztói közösségek számláiban is. Az MVM ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy azok a lakossági ügyfelek, akiknek az elmúlt időszakban a cég még nem állított ki számlát, egyszerre több számlát kapnak, amelyek fizetési határideje megegyezik. Mivel az egyidejű befizetés jelentős anyagi teherrel járhat, a számlákon feltüntetett fizetési határidőn túl mindenkinek lehetősége lesz halasztott módon, kamatmentesen december 15-ig kiegyenlíteni a számlákat, és részletfizetésre is lesz lehetőség. Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula