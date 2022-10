Orbán Viktor: Hol van az én jó barátom, Donald Trump?

A miniszterelnök oldalán azóta több bejegyzést is olvashatunk. A legfrissebb, kedd reggel közzétett posztjában a kormányfő Donald Trump, korábbi amerikai elnök letiltott Twitter-oldaláról emlékezett meg, melyet a Ponyvaregény című híres film egyik jelenetével illusztrált.

„Az első napom után a Twitteren egy kérdés foglalkoztat. Hol van az én jó barátom, Donald Trump?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök.

After my first day on Twitter, there’s one question on my mind. Where is my good friend, @realDonaldTrump? pic.twitter.com/vCzWfAy2sh

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 11, 2022