Mi kell ahhoz, hogy megszülessen az első “Hunikornis”?

Magyarország még nem nevelt ki egyetlen unikornist, vagyis olyan még nem tőzsdén lévő céget, amelynek értéke eléri az 1 milliárd dollárt. Hild Imre startup szakértő szerint teljes kultúraváltásra van szükség ahhoz, hogy ilyen módon bekapcsolódjunk a nemzetközi vérkeringésbe, de ezzel tömegével lehetne bevonzani a tehetségeket, ami egy sikeres ökoszisztéma egyik legfőbb jellemzője.

Hazánkban, bár vannak feltörekvő jó példák, mint a SEON, egyelőre még mindig csak a LogMeIn említhető unikornisként, de az sem itthon nőtt ekkorára, tehát továbbra is várunk arra, hogy megszülessen az első magyar hunikornis. Hild Imre startup szakértő elmondta, ezer olyan startupot ismerünk világszerte, amelynek értéke elérte az egymilliárd dollár értéket – így nekünk is igyekeznünk kell.

„Számos kis ország, többek közt Észtország, Szlovénia és Izrael is több tucat unikornist tud már felmutatni, amit a kiváló ökoszisztémájuknak köszönhetnek. Magyarországon mindenki keresi a trendeket, csak éppen az a baj, hogy nem tudják, hol keressék. Kicsit olyan ez, mint a Columbo felesége a retro krimisorozatban: mindenki beszél róla, de senki nem látta még” – mutatott rá.

Szerinte a tudástőke beáramlása most adott, csak azt kell tudni, mit és hogyan kell keresni. Az ökoszisztémának pont az a lényege, hogy a startuppereknek felnyissák a szemét, mi az, amiről nem tudnak, hogy nem tudják. Ahogy tisztázni kell azt is, mit is nevezünk ma startupnak: azokat a cégeket, akik már a kezdetektől fogva egy globális problémát akarnak megoldani és arra optimalizálnak, hogy a nemzetközi piacokat hódítsák meg. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy a megosztás, a visszaadás, a másikhoz bizalommal való fordulás nem csökkenti, hanem növeli a tortát.

Összetartásra kell építeni

Az októberben megrendezésre kerülő Ökoszisztéma Fesztivál moderátora hozzátette, hogy a specializáció és a fókusz a szűkösebb erőforrások hatékonyabb kihasználását is jelentheti. Bár fontos a diverzifitás, az inkluzivitás, ennek a kényes egyensúlynak az értő és támogató policy szintű kezelése kulcsfontosságú lehetne. Magyarországon nem volt egyértelmű, hogy miben tudnak kiemelkedően teljesíteni az itteni tehetségek. Már talán ki lehet mondani hogy, a kiberbiztonság területére fókuszálunk, de a tehetségek ma még inkább elmentek Berlinbe, Londonba vagy Szingapúrba, nemcsak azért, mert több pénzt kapnak, hanem mert ott érzik magukat otthon. Ott tudnak rendszeresen találkozni olyan emberekkel, akiktől tanulhatnak, így indirekt módon képzik magukat, amire az egész ökoszisztéma épít. Lesz olyan panelrésztvevő, aki pontosan erről fog beszámolni.

Hild Imre úgy folytatta, ha a szolidaritás megvan, elkezdenek felgyorsulni az események. Mindig azok a helyek hívják fel magukra a tőke figyelmét, ahol koncentrálódnak a tehetségek, és ilyenkor megnyílik a világ: a nagy nemzetközi cégeken keresztül elérhetővé válnak nagyobb platformok, komolyabb technológiák, ami által a startup felértékelődik és előbb-utóbb hunikornissá válhat.

„Be kell tudni kapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe, hallgatni kell a világra, figyelni kell a visszajelzéseket és azok alapján kell fejleszteni. Ez a kulcsa mindennek” – emelte ki.

Egy helyen az ökoszisztéma krémje

Az ökoszisztéma akkor épül, ha sok vállalkozó van és ők megosztják egymással a pozitív példákat, ezzel is segítve az újonnan érkezőknek. Fontos egy helyre hívni a startup szcéna krémjét annak érdekében, hogy egy startuppel olyannak akar beszélni, aki pár lépéssel előtte jár, meg is találja őt. Így könnyen megsokszorozódhat az elérhető tudás és tapasztalat és a régió a nyugati befektetőknek is vonzóbbá válna. Erre kiváló platform az október 12-i Ökoszisztéma Fesztivál, ahol mindenki ott lesz, aki startupokkal foglalkozik vagy foglalkozni szeretne: a résztvevők között megtalálhatók vállalkozók, alkalmazottak, a kockázati tőkések, a nagyvállalatok, az egyetemek, ahonnan a tehetségek származnak és az állami szereplők, akik mindig támogatni szeretnék a startup ökoszisztémát.