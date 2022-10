Gulyás Gergely: Karácsony ötlete a rezsicsökkentés megszűnésével járna

Karácsony Gergely főpolgármester kérésének teljesítése - amely a háztartások helyett az önkormányzatoknak biztosítaná a paksi áramot - a rezsicsökkentés megszüntetésével járna. Ezt a kormány elutasítja - hangsúlyozta Gulyás Gergely. A miniszter rámutatott: a kormány a háztartásoknak - köztük a budapesti polgároknak is - havi 181 ezer, évente több mint kétmillió forint erejéig rezsitámogatást biztosít, ez Európában a legnagyobb mértékű családoknak nyújtott rezsitámogatás.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közzé tette a Karácsony Gergely főpolgármesternek írt választ.

„Miniszterelnök úrhoz címzett nyílt levelére válaszul tájékoztatom, hogy az idei évben a kormány legfontosabb feladatának tekinti, hogy megvédje a magyar családokat és a magyar vállalkozásokat a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt kialakult energiaválság következményeitől” – hangsúlyozta a miniszter.

Rámutatott: a kormány a háztartásoknak – köztük a budapesti polgároknak is – havi 181 ezer, évente több mint kétmillió forint erejéig rezsitámogatást biztosít, „ez Európában a legnagyobb mértékű családoknak nyújtott rezsitámogatás.

A kormány ezenkívül további fűtéstámogatást biztosít a nagycsaládosok részére, valamint tűzifa és barnakőszén programot indított. Magas infláció mellett is biztosítjuk a nyugdíjak értékállóságát, visszaadtuk a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat és idén is fizetünk nyugdíjprémiumot legidősebb honfitársainknak. Az értékálló nyugdíjak és a családtámogatások nagy mértékben hozzájárulnak az önkormányzatok szociális ellátási feladatainak mérsékléséhez.”

A magyar kormány számára kiemelt jelentőségű a munkahelyek védelme, ezért segítjük a bajba jutott vállalkozásokat is – folytatta Gulyás Gergely.

„Támogatási programot indítottunk az energiaintenzív feldolgozóipari kis- és középvállalkozások számára. Több mint 200 milliárd forinttal fogjuk támogatni energiakiadásaikat és energiahatékonysági beruházásaikat. A kormány aktívan dolgozik a gyármentő program részletein és szükség esetén újabb munkahelyvédelmi akciótervvel áll elő.”

Ezekkel a programokkal a kormány nem csak a munkahelyeket védi meg, hanem a gazdaság működésének támogatásával az önkormányzati adóbevételeket is – emelte ki a miniszter.

Kitért arra is: „az elmúlt években a baloldal, ezen belül Ön és pártja, sőt a főváros közpénzből fizetett brüsszeli képviselői következetesen elutasították az atomenergiát, mindenhol – így Brüsszelben is – mindent megtettek, hogy az energiabiztonságot szavatoló paksi bővítést megakadályozzák, míg most Ön a paksi áramban rejlő rendkívüli lehetőségekről és az atomenergiából kinyerhető olcsó energiáról írt levelet.”

Mivel az Önök által minden eszközzel gáncsolt paksi bővítés még nem készült el, a most működő paksi blokkok Magyarország éves áramfogyasztásának mintegy harmadát fedezik. Az olcsó paksi áram teszi lehetővé, hogy a magyar családok az Európai Unió legalacsonyabb áramdíját fizessék – húzta alá Gulyás.

Közölte: „a fennmaradó energiaigényt a paksi áram sokszorosáért termelő egyéb erőművekből, illetve importból kell fedezni, ezért az Ön kérésének teljesítése – mely a háztartások helyett az önkormányzatoknak biztosítaná a paksi áramot – a rezsicsökkentés megszüntetésével járna. Ezt a kormány elutasítja.”

A miniszter felidézte továbbá, hogy az önkormányzatok költségvetési helyzetének felmérése és a megnövekedett energiaköltségekkel kapcsolatos tárgyalásokra a kormány miniszteri biztost nevezett ki.

