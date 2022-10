Csak néhány perc az élet: A gyorsaság a sikeres újraélesztés záloga

Sétálsz az utcán és hirtelen összeesik melletted valaki. Mit teszel: pánikba esel és leblokkolsz vagy észbe kapsz és azonnal megkezded a beteg újraélesztését? A döntést a másodpercek töredéke alatt kell meghozni, de másnak ez az egész életet jelentheti. Lukács Péter mentőtiszt az újraélesztés nemzetközi napja alkalmából arról beszélt, az utca embere sokszor nem is gondolná, hogy már sok üzletben, bankban és plázában is találhatók a laikusok számára is egyszerűen használható defibrillátorok, amik számtalan esetben életmentőnek bizonyulnak.

A hirtelen szívhalál hazánkban az egyik vezető halálozási ok: hivatalos statisztikák szerint évente mintegy 25 ezer magyar szenved hirtelen szívhalált, pedig gyors és hozzáértő beavatkozással és a megfelelő eszköz megléte esetén az érintettek jelentős része megmenthető lenne. Október 16-án, az újraélesztés nemzetközi napján a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, bárki bármikor kerülhet olyan helyzetbe, hogy az ő kezébe kerül egy ismeretlen vagy akár egy családtagjának az élete. Lukács Péter mentőtiszt, a Medtraining Team Kft ügyvezetője elmondta, ha valaki a környezetünkben hirtelen összeesik, már a kezeinkkel rengeteget tehetünk annak érdekében, hogy növeljük a túlélési esélyeit. „Ha nincs légzése a betegnek, akkor azonnal a 112-es segélyvonalat kell hívni. A mentésirányítók a mentők kiérkezéséig telefonon segítenek a laikusoknak az újraélesztés elkezdésében és elmondják, hogy a kezeket összekulcsolva hogyan kell végezni a mellkas kompressziót” – fogalmazott. Hozzátette, a hirtelen szívhalált az esetek több mint felében a kamrafibrilláció okozza. Ilyenkor nem pumpál a szív, de a mellkaskompresszió segítségével fenn tudjuk tartani a keringést, addig, amíg a defibrillátorral képesek leszünk megszüntetni ezt a remegő állapotot. Amikor az eszköz ráüt a szívre a megfelelő energiával, annak lehetősége van arra, hogy a kóros, remegő állapotból újrainduljon. A defibrillátor a munkahelyeken is fontos lenne



Lukács Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy a defibrillátor alkalmazásához nem szükséges orvosi kompetencia. Bár kevesen tudják, számos boltban, bankban és plázában is tartanak már ilyen eszközöket, ami a sikeres újraélesztésnek a kulcsa. Így ha baj van, érdemes rögtön arra gondolni, hátha van a közelben egy valahol belőle. „Egyszer előfordult, hogy egy budapesti szállodában rosszul lett egy idős turista. A felesége szaladt le megrémülve a recepcióra, ahonnan az alkalmazottak felmentek a szobába és megvizsgálták a beteget. El is kezdték gyorsan az újraélesztést, ugyanakkor a házban nem volt defibrillátor. Az egyik leleményes dolgozó viszont átszaladt egy közeli hotelbe, ahonnan kölcsönkért egyet és visszarohant vele. A turista túlélte, köszönhetően annak, hogy a mentés egyik résztvevője időben kapcsolt” – mesélte a Medtraining Team Kft. ügyvezetője. A mentőtiszt szót ejtett arról is, a defibrillátorok ma már könnyen hordozható eszközök. Technológiailag kétféle létezik belőlük: az automata egy előre programozott algoritmus alapján maga adja le a sokkot, a félautomatánál viszont meg kell nyomni a „sokk” gombot a működésbe léptetéshez. Funkciójukban ugyanakkor nincs különbség a kettő között: gyorsan és könnyen felhelyezhetőek, feltöltött akkumulátorral rendelkeznek és az áruk is hasonló. Lukács Péter azt is elmondta, hogy nyugaton sokan már az otthonaikban is tartanak defibrillátort, és a munkahelyeken is egyre általánosabb, hogy megtalálható az életmentő készülék. Ez Magyarországon is fontos lenne, hiszen legalább olyan jelentőséggel bír, mint egy porral oltó vagy egy elsősegélydoboz. Kiemelt kép: Medtraining Team Kft.