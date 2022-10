Idén már több mint 200 ezer illegális bevándorlót tartóztattak fel a hatóságok a déli határon

Elérte a 200 ezret a déli határon idén eddig feltartóztatott migránsok száma. Csak tegnap több mint 1500 illegális bevándorlóval szemben kellett intézkedni. Bakondi György az M1-en azt mondta: eddig kétezer embercsempészt fogtak el a magyar hatóságok. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója arról is beszélt: a balkáni útvonal a legaktívabb, azon keresztül igyekeznek a legnagyobb számban átjutni migránsok Európába – számolt be az M1 Híradó.

Egyre rosszabb a közbiztonság a zombori befogadóközpont környékén, ahogy folyamatosan érkeznek a migránsok a magyar-szerb határra. Vannak családok, amelyek már biztonsági kamerákkal védik az otthonukat a rengeteg migráns miatt. Sokan azt mondják azonban, hogy még ez sem nyújt elegendő biztonságot, így is félnek.

„Megállás nélkül közlekednek a házam előtt a migránsok. Tönkretették a zöld övezetet, ide fekszenek a kerítés és a kapu elé. A bejáratot sem tudjuk használni miattuk. Úgy védekezünk ellenük, ahogyan tudunk. Kénytelenek voltunk körbe keríteni a ház előtti területet, így próbáljuk megóvni a házunkat és magunkat is. Rengetegen jönnek, és már nem tudunk nyugodtan élni miattuk”

– panaszkodott Adela Zobenica, zombori lakos.

A közelben lakók kutyákkal őrzik a házukat és éjjel-nappal őrködnek. Így próbálják megelőzni a folyamatos lopásokat, betöréseket. A migránsok a városba is bemennek, csoportokba verődve vonulnak az utcákon, és elfoglalják a játszóteret is. Sokuknak elfogyott a pénze, ezért most segítségre várnak. Azt mondják, ha nem kapják meg a szükséges összeget, akkor gyalog mennek tovább.

„Navigáció segítségével folytatom az utam. Elfogyott a pénzem, nem kapok több segítséget. Az apám adott nekem hétezer eurót az útra, de az nem volt elég. Így most gyalog megyek. Norvégiába tartok”

– mondta egy szír migráns. A migránsok a zombori befogadóközpont mellett is sátrat vertek. Annyian vannak, hogy már nem férnek el a táborban. Sokan a szabad ég alatt, a földre terített takarókon, hálózsákokban alszanak. A legtöbben Irakból, Szíriából és Palesztinából érkeztek, mindannyian az unió felé tartanak.

„Megjártuk már Isztambult, Görögországot, Albániát, Koszovót. Most itt vagyunk Szerbiában és együtt megyünk tovább Magyarországra, onnan pedig Szlovákián és Csehországon keresztül Németországba. Ott szép élet vár ránk”

– fogalmazott egy palesztin migráns.

A hét elején találkozott Aleksandar Vucic szerb elnök, Karl Nehammer osztrák kancellár és Orbán Viktor miniszterelnök, hogy megoldást találjanak a migráció okozta kihívásokra. Pászkán Zsolt külpolitikai elemző az M1-en arról beszélt: mind a három ország érdekelt abban, hogy a rájuk nehezedő nyomás csökkenjen.

„Szerbia nyilvánvalóan a balkáni útvonal központi eleme, Magyarország pedig egyfajta gát ebben, és Ausztriának érdeke, hogy ez a gát ne szakadjon át”

– mondta Pászkán Zsolt.

A magyar határ bizonyos szakszait nem lehet csak úgy megközelíteni. Az illegális bevándorlók súlyos közbiztonsági, közegészségügyi fenyegetést jelentenek, és veszélyeztetik a szociális ellátórendszert – erről már a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt. Bakondi György hozzátette: a határhelyzet minden eddiginél veszélyesebb.

„Mindezek a tényezők azt mutatják, hogy nagyon is megalapozottak voltak azok a magyar álláspontok, amelyeket 2015 óta konzekvensen hirdetünk és mondunk, egész Európában, hogy az illegális migráció nem egy támogatandó,

a szervezett bűnözés által határunkra szállított embertömegek nem pozitív hatásúak Európa jövőjére, munkaerőpiacra, hanem súlyos közbiztonsági fenyegetést jelentenek”

– fogalmazott.

Az idén eddig már 200 ezer határsértőt tartóztattak fel és 2000 embercsempészt fogtak el a magyar hatóságok. Csak szombaton több 1500 migránssal szemben kellett intézkedniük.

