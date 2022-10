Több európai nagyvárosban is jelentősen emelkedtek a rezsiköltségek szeptemberben. A magyar családok energiaköltségei ugyanakkor továbbra is a legkedvezőbbek. Az áramért Európában a második legkisebb árat fizetjük az átlagfogyasztásig, míg a gáz ára nálunk a legkedvezőbb – számolt be róla az M1 Híradója.

A magyar háztartások energiaköltségei továbbra is a legkedvezőbbek Európában Nagyon sokan várják ezekben a napokban, hogy milyen összegű gáz, illetve villanyszámlát kapnak szolgáltatóiktól. Az biztos, hogy a magas energiaárak ellenére a magyar családok energiaköltségei továbbra is a legkedvezőbbek Európában. Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szóvivője arról beszélt, hogy míg szeptemberben több európai fővárosban is jelentősen emelkedtek a lakossági fogyasztókat terhelő rezsiköltségek, addig a meghatározott éves átlagfogyasztással rendelkező magyar családok továbbra is kedvező áron juthatnak földgázhoz és villamos energiához. „Villamosenergia esetében a hazai háztartások átlagfogyasztásig a második legkedvezőbb árat fizetik. Nálunk csak Szerbiában kell kevesebbet fizetni a villamos energiáért. Ha a földgázárakat nézzük, ott viszont a magyar családok a legkedvezőbb helyzetben vannak, ők fizetik a legkevesebbet a földgázért” – fogalmazott a szóvivő. Hozzátette, még azok is jóval kevesebbet költenek gázra, villanyra európai összehasonlításban, akik az átlagot meghaladóan fogyasztanak és már úgynevezett lakossági piaci árat is fizetnek az energiáért. Kapcsolódó tartalom A várhatóan hosszabb fűtési szezonban is védi az embereket a rezsicsökkentés Az új rezsiszabályokkal is a magyar családok vannak Európában az egyik legnagyobb biztonságban Egy frissen készült vizsgálat szerint szeptemberben a lakossági fogyasztók által fizetett villamos energia ára Svédországban 47, Észtországban 41, Németországban pedig 23 százalékkal emelkedett. Földgázért Észtországban 88, Ausztriában 36, míg Hollandiában 23 százalékkal kellett többet fizetni az előző hónaphoz képest. A szakértők szerint az augusztus 1-jén életbe lépett új rezsiszabályokkal is a magyar családok vannak Európában az egyik legnagyobb biztonságban, hiszen továbbra is hatóságilag rögzítik azt az árat – az átlagfogyasztásig –, amit az áramért, illetve a gázért fizetni kell. Az új szabályok szerint a kormány meghatározott egy limitet, ameddig a gázt és a villanyt mindenki rezsicsökkentett áron kapja: ez a limit a földgáznál 1729 köbméter, a villamos energiánál pedig 2523 kilowattóra évente. Ebben az esetben a gáz 102, az áram pedig 36 forintba kerül köbméterenként, illetve kilowattóránként. Aki a limitet, azaz az átlagot túllépi, az lakossági piaci árat fizet, ami jóval kevesebb, mint a versenypiaci ár. Ez azt jelenti, hogy a gáznál 1020 forint helyett 747 forintba kerül köbméterenként az átlagot meghaladó fogyasztás. Ugyanez az áramnál 268,9 forint helyett csak 70,1 forint kilowattóránként. „A magyar kormány adja a legnagyobb segítséget az energiaárakban az egész Európai Unióban” – ezt a miniszterelnök mondta az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitónapján. Orbán Viktor megerősítette, hogy a rezsicsökkentés a jövőben is megmarad. „Fenntartjuk a rezsicsökkentett árakat az átlagfogyasztás erejéig, és ezzel minden magyar család spórol átlagban havi 181 ezer forintot“– fogalmazott. Kapcsolódó tartalom Magyarország az energiabizonytalanság közepette is stabil pont Szakértők szerint egyre nagyobb az energiabizonytalanság Európában. Ezzel szemben Magyarország energiaellátása stabil, azt ugyanis hosszú távú szerződések garantálják. Eközben más uniós tagállamokban az energiatarifákat a piaci árváltozások befolyásolják. Mivel a piaci árak folyamatosan növekszenek – a gázért például volt már, amikor 300 eurónál is többet kellett fizetni megawattóránként –, így a lakossági árak is folyamatosan emelkednek, azaz a családok terhei is növekednek. Nem véletlen, hogy több országban is radikális takarékoskodási megoldásokat vezettek be.