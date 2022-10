Lomnici Zoltán szerint súlyos vádak állnak fenn a baloldal kampányfinanszírozásával kapcsolatban

A magyarok döntő többsége elutasítja a választási kampányok külföldi finanszírozását – derül ki a Századvég kutatásából. Azután tették fel a kérdést, hogy kiderült: milliárdos nagyságrendben kapott pénzt Amerikából a baloldal a kampány idején. A válaszadók többsége elfogadhatatlannak tartja, hogy hazai politikusok és pártok kampánytámogatást fogadjanak el külföldi szervezetektől. A guruló dollárok ügyében már a rendőrség is nyomoz. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint ilyen mértékű külföldi pénzzel még soha nem próbálták meg befolyásolni a magyar választásokat – hangzott el az M1 Híradójában.

Dollárbaloldal – A közvélemény elutasítja a kampányok külföldi finanszírozását

A dollárbaloldal továbbra is a szankciók pártján! – írta az Alapjogokért Központ a közösségi oldalán. Úgy fogalmaznak: Soros György körei lefizették a magyar baloldalt. A példátlan beavatkozási kísérlet során milliárdok gurultak a dollárbaloldalhoz. A bejegyzésben hangsúlyozzák: a nemzeti konzultáció segítségével megüzenhetjük, nem kérünk a szankciókból és nemet mondunk a magyarországi dollárbaloldalra.

A baloldal körüli botrányt – maga az egykori közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt – Márki-Zay Péter robbantotta ki, amikor elszólta magát az Egyesült Államokból érkező dollármilliókról. Egy interjúban azt mondta: még jóval a választás után, júniusban is több száz milliós támogatást kaptak.

Az Action for Democracy nevű amerikai civil szervezet – ismeretlen adományozóktól – 1 milliárd 800 millió forintot juttatott Márki-Zay Péter mozgalmának.

De egy időre a főpolgármester szervezete is feltűnt a támogatottak között. Az viszont máig nem derült ki, hogy Karácsony Gergelyék kaptak-e, és ha igen, mennyi pénzt.

A guruló dollárok ügyét a nemzetbiztonsági bizottság csütörtökön tárgyalta. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy az ülésen titkosszolgálati vizsgálatot rendeltek el. Később a testület MSZP-s tagja ezt úgy pontosította, hogy a szolgálatok folyamatosan tájékoztatják majd a bizottságot az ügy fejleményeiről.

Nemzetbiztonsági szempontból az is fontos kérdés, hogy milyen ígéretek fejében pontból kapták a súlyos milliárdokat a baloldali politikusok az Action for Democracy nevű amerikai szervezettől – jelentette ki Kocsis Máté a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A Fidesz frakcióvezetője szerint fel kell tárni az összefonódásokat, vizsgálni kell például Karácsony Gergely és környezete szerepét is, hiszen ott jelent meg legmarkánsabban a külföldi befolyásolási kísérlet.

A magyarok kétharmada elutasítja a magyarországi választási kampányok külföldi finanszírozását – ez derül ki a Századvég legfrissebb kutatásából. Azt kérdezték az emberektől: mit gondolnak arról, hogy milliárdos külföldi kampánypénzek landoltak a baloldalon. A válaszadók 62 százaléka elfogadhatatlannak tartja, hogy hazai politikusok és politikai pártok akár közvetlenül, akár közvetve jelentős kampánytámogatást fogadjanak el külföldi szervezetektől, illetve milliárdosoktól.

Ilyen mértékű külföldi pénzzel még soha nem próbálták meg befolyásolni a magyar választásokat

– erről a Századvég jogi szakértője beszélt az M1-en. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint súlyos vádak állnak fenn a baloldal kampányfinanszírozásával kapcsolatban.

„A pénzmosás gyanúja, vagy pedig a költségvetési csalás, praktikusan a beérkező összegek be nem jelentése, közterhek be nem fizetése felmerül. És nyilván, aki vehemensebben szereti a hazáját, jobban védi az ország érdekeit és értékeit, az azt mondja ilyenkor, hogy akár meg lehet vizsgálni az állam elleni bűncselekmények körét, például a hazaárulás törvényi tényállását” – fogalmazott Ifjabb Lomnici Zoltán.

A guruló dollárok ügyében a rendőrség is nyomoz. Az Állami Számvevőszék pedig azt vizsgálja, hogy történt-e tiltott pártfinanszírozás a baloldali kampányban.