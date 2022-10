Hamarosan indul a nemzeti konzultáció – Európában elsőként a magyarok mondhatják el véleményüket a szankciókról

A hamarosan induló nemzeti konzultációban a nukleáris energiát érintő uniós szankciókról is megkérdezi a magyarok véleményét a kormány. Erre azért van szükség, mert az Európai Parlament, több tagállam és egyes hazai baloldali pártok a nukleáris energiát is bevonnák a szankciók körébe. Vannak, akik az energiaválság közepén a paksi bővítést is leállítanák – számolt be róla az M1 Híradója.