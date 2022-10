Wintermantel: Karácsony folyamatosan megvezette a közvéleményt

Karácsony Gergely főpolgármester a hulladékszállítók sztrájkja kapcsán folyamatosan megvezette a közvéleményt – mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Wintermantel Zsolt emlékeztetett: a főpolgármester csütörtökön saját maga jelentette be, hogy megszületett a megállapodás a hulladékszállításban dolgozók és a cég között. „Ezzel elismerve azt, hogy az elmúlt három napban folyamatosan megvezette a közvéleményt, félretájékoztatta saját dolgozóit, sőt az is kiderült: nincs tisztában a törvényekkel” – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Szavai szerint Karácsony Gergely azt állította, hogy elszámolási vita van az „állami kukaholding és a fővárosi közterület-fenntartó között”. „Erről kiderült, hogy nincs így” – mondta Wintermantel Zsolt.

Utalt a főpolgármester azon állítására is, miszerint az állami cég több pénzt szed be a budapestiektől szemétszállítási díj címén, mint amennyit a fővárosi közszolgáltatónak visszaad. „Erről is kiderült, hogy nincs így” – mondta, majd sajtóhírekre hivatkozva jelezte: az állami cég 1,4 milliárd forinttal többet fizetett ki, mint amennyit beszedett, amelyen felül jelentős költségeket is átvállalt.

Wintermantel Zsolt szerint az is kiderült, hogy van pénz a dolgozók igényeinek rendezésére, hiszen – mint indokolt – bármiféle közgyűlési döntés és közszolgáltatási szerződés-módosítás nélkül oda tudták adni a pénzt. „Pénz is volt, csak nem akarták odaadni dolgozóknak” – összegzett a frakcióvezető.