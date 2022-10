Titkosszolgálati vizsgálatot rendelt el a nemzetbiztonsági bizottság a baloldal amerikai finanszírozásának ügyében

Titkosszolgálati vizsgálatot rendelt el a nemzetbiztonsági bizottság a guruló dollárok ügyében – ezzel a címmel írt cikket a Magyar Nemzet a baloldali pártok többmilliárdos amerikai kampányfinanszírozási botrányáról. A lap emlékeztetett: Márki-Zay Péter nemrég maga ismerte el, hogy júniusban is kapott még több száz milliós támogatást a mozgalma az Egyesült Államokból – hangzott el az M1 Híradójában.

Titkosszolgálati vizsgálatot rendelt el a nemzetbiztonsági bizottság a guruló dollárok ügyében – ezzel a címmel közölt cikket a Magyar Nemzet. A portál arról értesült, hogy a bizottság a baloldali pártok többmilliárdos amerikai kampányfinanszírozása miatt rendelte el a vizsgálatot.

A baloldal körüli botrányt maga az egykori közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter robbantotta ki, amikor elszólta magát az Egyesült Államokból érkező dollármilliókról. Egy interjúban azt mondta: még jóval a választás után, júniusban is több száz milliós támogatást kaptak.

Az Action for Democracy nevű amerikai civil szervezet – ismeretlen adományozóktól – 1,86 milliárd forintnak megfelelő USA-dollárt juttatott Márki-Zay Péter mozgalmának. De egy időre a főpolgármester szervezete is feltűnt a támogatottak között. Máig nem tisztázott, hogy Karácsonyék kaptak -e, és ha igen, mennyi pénzt.

Ilyen külföldi befolyásolási kísérletre a rendszerváltás óta nem derült fény – írta az ügyről az Origo.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője még szeptember 22-én jelentette be: kezdeményezik, hogy a nemzetbiztonsági bizottság vizsgálja ki az ügyet. Ezt később a testület jobbikos elnöke is támogatta.

„Kezdeményezni fogjuk, hogy a nemzetbiztonsági bizottság tekintse át ezt az ügyet, nézzük meg, hogy egész pontosan mi történt. Ebbe a munkába vonjuk be a szolgálatokat is. Azokat az állami titkosszolgálatokat, amelyeknek ezzel dolga van. Először is hallgassuk meg őket. Be kell gyűjteni minden információt, mert a tisztán látás ebben az ügyben nélkülözhetetlen lesz” – fogalmazott Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: az elmúlt harminc évben nem volt példa arra, amit a baloldal tett. Márki-Zay Péter ugyanis teljesen nyilvánvalóan beismerte a közvélemény előtt, hogy a kampányukhoz több milliárd forint támogatás érkezett külföldről. Hozzátette: a törvény tiltja, hogy a pártok külföldről fogadjanak el támogatásokat.