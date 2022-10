Megjelent a „Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program” pályázati felhívása. A válságtámogatás olyan vállalkozásoknak nyújtható, amelyek működését a háború és a kiszabott szankciók gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás nyilatkozni köteles. A támogatást Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező vállalkozások vehetik igénybe.

Támogatást kapnak az energiaintenzív kis- és középvállalkozások. Csütörtökön a kormány energiaintenzív feldolgozóipari vállalatok támogatásáról szóló határozata már meg is jelent. Elérhetővé vált a támogatási program weboldala is, ahol minden információ elérhető, és ahol a pályázóknak regisztrálniuk kell majd október 20. és december 15. között. A program elindítását Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a szeptember 9-i Kormányinfón.

A pályázati felhívás két komponensből áll: „vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére”, illetve az „energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás”.

A program indoklása szerint „az orosz-ukrán konfliktus, a kiszabott szankciók és az Oroszország által hozott ellenintézkedések hátrányos gazdasági következményekkel járnak az Európai Unió belső piacának egészére nézve: drasztikusan emelkedtek az energiaárak, ami az energiaintenzív feldolgozóipari vállalkozások versenyképességét és az ott dolgozó magyar munkavállalók munkahelyeit egyaránt veszélyezteti.”

Ezért a cél „a hazai mikro-, kis és középvállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia, földgáz, illetve távhő) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.”

Támogatási kérelmet nyújthat be az a vállalkozás, amely kkv-nak minősül, tehát összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50

millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg, és fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik.

Továbbá feltétel, hogy a vállalkozás számlával igazolni tudja, hogy a 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevétele 3 százalékát, 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik, és vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 százalékkal csökken 2023. III. negyedév végére, illetve vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31-ig.

A válságtámogatás olyan vállalkozásoknak nyújtható, amelyek működését a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik, az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően

nyilatkozni köteles. A támogatást Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező vállalkozások vehetik igénybe.