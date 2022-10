Színes középkor – a felújított bodrogkeresztúri templom

A csupasz kőfalakat látva nem is gondolnánk, hogy a középkorban milyen színes, derűs tereket alkottak az építőmesterek. A festett falak gyakran évszázadokig rejtőznek a szürke vakolat alatt, hogy előbukkanjanak – ahogy Bodrogkeresztúron is történt.

A szentély helyreállított falképei, a nap, a hold és a csillagos égbolt ábrázolásával. A kép forrása: Facebook/Zombor Csoport

A bodrogkeresztúri templomról már a felújítás előtt sejtették, hogy jelentős leleteket tartogat: a nagyméretű, elegáns épület jól mutatta, hogy jómódú, borászkodó mezővárosi polgárok megbízásából épült. Gondosan mérlegelt arányai, a kőfaragványok minősége, az ablakok mérművei alapján biztosan kijelenthető, hogy képzett, rangos építőmesterek dolgoztak itt, akik talán a közeli nagyvárosok, Kassa vagy Miskolc nagy építkezései miatt kerültek erre a vidékre. Az elmúlt évszázadok alatt a templom viszont szó szerint elszürkült: a belsőt vastag, szürke festés takarta, a külsőt egy felújítás során rózsaszínűre vakolták. Ráadásul domboldalról hosszú idők során lemosódott a talaj, mintegy 70 centiméterrel feltöltve az épületet kívül-belül. A 2017-ben induló kutatómunka mindenkit meglepett: szinte teljes egészében előkerült a szentély falfestése és a hajóban is nagyméretű, összefüggő darabok kerültek elő. Nem csak hazánkban, hanem Európában is egyedülálló, hogy ilyen autentikus, nagyméretű kifestés került elő ennyi évszázad után. A belső megdöbbentően vidám és szinte játékos hangulatú: a középkorban igen kedvelték az élénk színű, geometrikus, perspektívikus jellegű díszítéseket.

A felújítás tervezői, a régészek és a kivitelezők egy csoportja a munkák indulása idején. A kép forrása: Facebook/Zombor Csoport

A munkák során rengeteg, már régóta fennálló problémát is sikerült orvosolni: megállították a domboldalon álló épület csúszását, kívül-belül visszaállították a középkori járószintet (ez a falak víztelenítésésére is jó hatással volt), új, egységes és ízléses berendezés készült, az egykori főúri karzaton és ahhoz csatlakozó terekben kiállítótereket hoztak létre. A felújítást (a képen középen álló) Rudolf Mihály miskolci építész tervezte. Nevéhez több környékbeli műemlékfelújítás is köthető, többek között a miskolci Avasi-templom, vagy a füzéri vár helyreállítása, illetve rekonstrukciója.

A felújítást minden esetben régészeti feltárás előzi meg. Ez gyakran csak részleges, hiszen a legtöbb esetben csak nem történik teljes felújítás mint itt, vagy épp a határidő rendkívül sürgető. Ebben az esetben viszont szerencsés helyzet állt elő, teljes körű, az épület egészére és tágabb környezetére is kiterjedő munkákat lehetett elvégezni. A feltárást a Magyarságkutató Intézet szakemberei végezték, Makoldy Miklós vezetésével. Szinte teljes épségben került elő a kripta, aminek a fedkövének felemelése a képen látható. Az előkerült tárgyakat a kiállításon mutatják be.

A templombelső a helyreállítás előtt és után, jól látható, hogy most lépcsők vezetnek a hajóba. A kép forrása: Facebook/Zombor Csoport

A falfestések restaurálás közben. A kép forrása: Facebook/Zombor Csoport

A felújítás talán legjelentősebb és leglátványosabb részét a festőrestaurátori munkák alkották, ezeket Nemessányi Klára, Fabó Éva és Nemessányi Péter végezték, mindannyian már sok kastélyon és templomon tapasztalatot szerzett szakemberek. Az elmúlt évtizedekben ebben a szakmában is komoly módszertani változások történtek, a hatalmas technológiai fejlődés mellett. Néhány évtizede a munkák a meglévő maradványok konzerválására szorítkoztak, kiegészítést csak néhány esetben végeztek, ami a látogatóknak sokszor furcsa látványt adott. Azonban már több helyszínen, így itt is kiegészítik a falképeket, ami egy geometrikus minta esetén viszonylag könnyen megoldható és rendkívül látványos. A szakemberek azonban továbbra is mindig jól elkülönítik az eredetit az újtól, a fenti képen is látszik, hogy a megmaradt töredékeknek egészen más a felülete, mint a kiegészítésnek – ezt általában csak közelről lehet észrevenni, de fontos, hogy a különbség megmaradjon, hiszen a restaurátorok a jövőnek is dolgoznak, így alapvető elvárás, hogy egy kétszáz év múlva vizsgálódó kutató is jól lássa, melyik rész a középkori és melyik rész készült a 21. században.

Az új burkolat fektetése. A kép forrása: Facebook/Zombor Csoport

Külön öröm, hogy a templom nincs „túlújítva”, nincs minimalistának nevezett, a valóságban rideg-hideg berendezés, kiüresítés. Az új padlóburkolat sem élesre csiszolt, milliméter pontosan illesztett, hanem eltérő méretű, kissé szabálytalan, helyben bányászott kövekből készült.

Egy falkép megújulása: a szürke festés eltávolítása után előkerült Szent Miklós alakja, de az is láthatóvá vált, hogy pont az arca közepét végigvésték egy vezeték elhelyezése miatt (aki a munkát végezte, természetesen nem tudta, mi van a szürke réteg alatt). A kép forrása: Facebook/Zombor Csoport

Az elkészült „sebkötözés”. A kép forrása: Facebook/Zombor Csoport

Nemessányi Klára restaurátor-művész épp az arc visszaállításán dolgozik. Látható, hogy a sima felület itt is elkülönül az eredeti, érdes környezettől. A kép forrása: Facebook/Zombor Csoport

A végeredmény: a restaurált falkép Szent Miklós és Szent Katalin alakjával (a kezében kerékkel) A kép forrása: Facebook/Zombor Csoport

1481 – évszám a bejárati ajtón, a négyes a középkorban szokott módon „fél nyolcassal” jelölve. A kép forrása: Facebook/Zombor Csoport

A templom fehér kifestést kapott, a boltozati kőbordákat rózsaszínre festették. Jól látható jobb oldalt az egykori kápolnába vezető, de mára befalazott ív is. A pelikánmotívummal díszetett karzat a barokk korban épült, jól mutatja, hogy egy műemlék hogyan “növekszik”, ahogy az évszázadok újabb és újabb épületrészekkel gazdagítják. A kép forrása: Facebook/Zombor Csoport

A már „majdnem kész” főhajó. A kép forrása: Facebook/Zombor Csoport

Az új csillárok. A kép forrása: Facebook.

Minden műemléképület, de kiváltképp egy középkori templom esetén nagy tervezői kihívást jelent a berendezési tárgyak megalkotása. Hiszen számos olyan tárgyat kell elhelyezni, amiről az építés idején még csak elképzelés sem volt: csillárok, falikarok, tájékoztató elemek, ergonomikus ülőbútorok, vagy éppen a szembemiséző oltár. A templomba nagyon szép, a régi falakhoz illő, jól láthatóan kortárs, de mégsem tolakodó világítótestek kerültek (a falikarok az előző képen jól láthatók). Ezek fekete fémből készültek, a mezőkben stilizált tulipánmotívummal.

A templom szentélye a helyreállítás előtt és után. A kép forrása: Facebook.

A templom külseje is fehér színt kapott, természetesen a korabeli, „fröcskölt” vakolási módot alkalmazták, így a falak nem sima felületűek.

A beállványozott szentély. A kép forrása: Facebook.

A templom déli homlokzata. Ez a napsütötte oldal, a középkorban mindig ide nyíltak a nagyméretű, mérművekkel díszített ablakok, míg az északi, hideg oldal tömör maradt. A kép forrása: Facebook

Az északi oldal. A torony mellett egykor állt kápolnát nem építették újjá, de a képen látható ácsolt szerkezettel szemléltetik az egykori tömegét. Természetesen a templom egész környezetét felújították, ami azért is szükséges volt, mert a terepszintt majdnem egy méterrel lejjebb került – vagyis pontosabban visszaállt a középkori terepszint. A kép forrása: Facebook.

A helyreállított falképek. A kép forrása: Facebook.

A helyreállítással a látnivalókban eddig sem szűkölködő Tokaj-hegyalja egy újabb fantasztikus épülettel gyarapodott. Itt jóval több történt, mint egy egyszerű épületfelújítás, visszakaptuk a sajnos nagyrészt megsemmisült magyar középkor egy jelentős darabját, egy európai viszonylatban is értékes, különlegesen derűs és színes templomot.

