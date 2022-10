Karácsony eddig is ki tudta volna fizetni a kukásokat, mégis szemétkáosz kellett hozzá

A fővárosnak eddig is megvolt a pénze a béremelésre, de szemétkáosz kellett ahhoz, hogy Karácsonyék kifizessék a kukásoknak azt, ami jár – fogalmazott az Origo azután, hogy csütörtök este a fővárosi közműcég megállapodott a dolgozókkal, így pénteken újraindult a szemétgyűjtés. A nemzeti hulladékgazdálkodási társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a fővárosnak – Karácsony Gergely főpolgármester állításaival ellentétben – a korábbiaknál nem kevesebb, hanem több forrást juttatott, ami meg is haladta a budapestiek befizetéseit – hangzott el az M1 Híradóban.

Pénteken ismét munkába álltak a szemétszállítók, akik kedd hajnal óta magasabb béreket követeltek. „Valamelyik tv-adón, ott nyilatkozott valaki, hogy mi átlagosan keresünk 500-400 ezer forintot, hogy naponta keresünk 5 ezer borravalót, ami nem igaz, nem fedi a valóságot. Mutattam a bérpapírt is, nagyon alacsony a bérünk, 220-240 ezer forint, ez a nettó bérünk” – mondta az egyik munkás. Kapcsolódó tartalom Csordultig megtelve állnak a kukák Budapesten A héten az Ecseri út volt az első helyszín, de szerdán például már Rákospalotán is sok dolgozó a hulladéktelepen maradt, mára pedig szinte teljesen összeomlott a szemétszállítás Budapesten. A főpolgármester a botrány kirobbanása után egyebek mellett azzal indokolta a dolgozók alacsony bérét, hogy az elmúlt három évben az állami Kukaholding 15 milliárd forintot nem adott vissza Budapestnek. A nemzeti hulladékgazdálkodási társaság azonban rögtön cáfolta Karácsony Gergely állításait. Korábbiaknál nem kevesebb, hanem több forrást juttattak, ami meg is haladta a budapestiek befizetéseit. Az állami cég idén 1,4 milliárd forinttal többet utalt át a fővárosnak, mint amennyi a szemétdíjból befolyt, s ezenfelül további egymilliárdot fizetett ki a szemétszállítással összefüggésben. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő FKF Zrt. alkalmazottai csütörtök este állapodtak meg a Budapesti Közművek vezetésével a közszolgáltatás újraindításáról. Erről közleményben számoltak be. Az egyezség értelmében a nem vezető beosztású dolgozók egyszeri bruttó 200 ezer forint összegű rezsitámogatást, illetve bruttó 120 ezer forintos karácsonyi jutalmat kapnak, valamint az eddigi, ösztönző jellegű pótlék felét pedig az alapbérbe építik. A Metropolhoz pénteken eljutott egy felvétel, mely szerint a fővárosi cégeket vezető Mártha Imre tárgyalt a dolgozókkal, és bizonygatta nekik, hogy van elég pénz a szemétszállító cégben. Kapcsolódó tartalom Budapesti Fidesz: Karácsony Gergely beismerte alkalmatlanságát Budapestnek még soha nem volt olyan főpolgármestere, aki nem tudta volna megoldani a szemétszállítást. A Metropol a héten már egyszer már lencsevégre kapta Mártha Imrét, amint a dolgozókkal való tárgyalásra érkező fővárosi cégvezető behajtott az FKF telephelyére egy kukásautóval, majd a tárgyalások végén luxusautóval távozott. A csuklóján – a Metropol szerint – kétmilliós luxusórával. Karácsony Gergely megválasztása óta folyamatosan pénzhiányt emleget. Az Origo kimutatása szerint ugyanakkor az idén több iparűzési adó folyhat be a főváros kasszájába, mint a Covid előtti 2019-es csúcsévben. A lap mindezek alapján megjegyzi: jól látszik, hogy a tiltakozó kukások helyzetét már lehetett volna rendezni, mert megvan rá az elegendő forrás. Kiemelt kép: Karácsony Gergely. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)