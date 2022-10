Csapadékmentes időre számíthatunk a hétvégén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:

Időjárási helyzet Európában:

Közép- és Kelet-Európa nagy részén nyugodt, őszi idő a jellemző, egy nagykiterjedésű anticiklon hatására, ott a sokévi átlagnál néhány fokkal melegebb az idő. Közép-Európa területein a hőmérsékleti maximumok 19 és 24 fok között alakulnak.

A Brit-szigetek térségében már változatosabb az időjárás, ugyanis ott egy ciklon örvénylik, amelynek középpontja az izlandi térség felett található. A szigetcsoport északi felén 15 és 50 mm között alakulnak a csapadékösszegek és a délnyugati szél is több helyen fokozódik viharossá.

A Kárpát-medence időjárását az említett anticiklon határozza meg egészen szombat estig, amikor északnyugat, nyugat felől egy gyenge hidegfront vonul át felettünk.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig:

Péntek délután és szombaton is fátyolfelhős égre számíthatunk, és éjszaka is ezek a magasszintű felhők lesznek felettünk. Hajnalban pára- és ködfoltok is képződhetnek. Csapadék nem várható.

Péntek délután a délkeleti, keleti szelet néhol élénk lökések kísérhetik az ország északi felén. Szombaton késő este a déliről északnyugatira forduló szél megélénkül, olykor meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul, az alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos területeken mérhetjük.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.