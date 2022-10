Bambuszruhát készítenek a legérzékenyebb bőrű babáknak

Mint számos más területen, öltözködésünk terén is egyre erősödik a minél természetesebb alapanyagokra törekvő trend. Különösen igaz ez babák és kisgyermekek esetében, hiszen az ő bőrük érzékenyebb és pici korban nem tudják még elmondani, ha egy ruha számukra túl meleg, túl hideg vagy kényelmetlen.

Habár külföldön már egyre többen használnak bambuszrostból készült babaruhákat, és folyamatosan szélesedő rajongótábor övezi, hazánkban még kuriózumnak számít.

Miért jó választás alapanyagnak a bambusz?



A bambuszrostból készült ruhák kényelmesek és megbízhatóak. A gyerekek számára extra puhaságot biztosítanak, a szülők számára pedig garantálják az egyszerű és problémamentes öltöztetést. Az anyag lélegző tulajdonsága révén télen meleg, nyáron pedig hűvös érzetet kelt. Ez, valamint erős nedvszívó képessége biztosítja a babák számára a nyugodt alvást, napközben pedig a felhőtlen játékot, hiszen nem irritálja a bőrt és nem izzad alá a baba. Ennek köszönhetően az olyan problémák is elkerülhetők, mint a rendkívül sok kellemetlenséggel járó baba ekcéma. Ez külön jó hír azoknak is, akik érzékenyebb bőrrel küzdenek.

Sok szülő panaszkodik arra, hogy a gyerekek szinte pillanatok alatt kinövik az egyszerű, pamut rugdalózókat és egyéb öltözékeket, melyeket kevésbé jó minőségük miatt továbbadni, elajándékozni sem egyszerű. A bambuszrost alapanyagú babaruhák ezzel szemben hosszabb ideig használhatók a hagyományos babaruháknál. Ez főként magasfokú rugalmasságuknak köszönhető, mely lehetővé teszi, hogy az adott ruhadarab bizonyos mértékig táguljon.

„Ezt a rugalmasságot az általunk készített ruhák 5 százalékos elasztán-tartalma is fokozza, mely megkönnyíti a kisebb babák öltöztetését is. A bambuszrostból készült ruhák kimagaslóan jó minőségűek. Nem tágulnak, nem szakadnak, ami azt jelenti, hogy ha gyermekünk kinövi őket, sokkal könnyebben adhatunk túl rajtuk. Elajándékozhatjuk, vagy akár a célnak megfelelő csoportokban, oldalakon el is adhatjuk őket” – avatott be Csiszár-Tóth Szandra, a LiaaBébé tulajdonosa.

Egy anyuka álmodta és valósította meg



Csiszár-Tóth Szandra, kétgyermekes édesanya találta ki és tervezte meg az első magyar bambusz babaruha kollekciót.

„Férjemmel két csodálatos gyermek szüleiként, rengeteg kihívással szembesülünk nap, mint nap: etetés, altatás, öltöztetés, fürdetés, beszoktatás és még lehetne sorolni. Hiszünk benne, hogy egy jól megtervezett és elkészített termék segíthet, hogy stresszmentesebb legyen a szülői lét. A legtöbb kisgyerek nem szeret öltözködni, így amikor egy olyan ruhadarabot kell ráadni, ami nem rugalmas, az a szülőnek és a gyereknek is szenvedés. A LiaaBébé márka megszületésének az volt a célja, hogy ezt a kihívást legyőzzük. 2021 decemberében értünk el oda, hogy az első kollekció gyártása is befejeződött és a weboldal is elkészült. Első körben a kényelmes alváshoz szerettük volna hozzá segíteni termékeinkkel a babákat. Hiszen, ha a baba alszik, akkor anya is tud, így body, zipzáras kezeslábas és bélelt tipegő hálózsák került a palettánkra.”

Kiemelt kép: LiaaBébé