Varga Judit: Kutatói hálózat építésével növeli versenyképességét a közép-európai régió

Kutatói hálózatépítéssel növeli versenyképességét a közép-európai régió – mondta Varga Judit igazságügyi miniszter csütörtökön Budapesten, a Közép-európai Akadémia (CEA) tudományos konferenciáját megnyitó beszédében.

A miniszter, aki a konferencia egyik szervezője, a Miskolci Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnökeként szólalt fel, elmondta: a kétnapos tanácskozás lehetőséget ad a már európai uniós tag- vagy tagjelölt régiós országok jogászainak, hogy egymás jogi gyakorlatának megismerésével könnyebben alkalmazkodhassanak jogalkotásukkal a gyorsan változó világ kihívásaihoz.

Varga Judit példaként utalt a 2019-es koronavírus-járvány társadalmi következményeire, melyek kezelésében a korábbinál sokkal jelentősebb szerepet kapott az összehasonlító jogtudomány. Ez tette lehetővé, hogy az országok könnyebben és gyorsabban tudták összeegyeztetni vagy módosítani jogi szabályozásukat – mondta.

A miniszter hangsúlyozta: az összehasonlító jogászok és doktorandusz kutatók új hálózata révén a közép-európai országok további előnyt kovácsolhatnak abból, hogy a hasonló jogi hagyományokból és történeti múltból adódóan jobban értik egymást. Varga Judit szerint ez jó esélyt adhat arra is, hogy ezek az országok könnyebben elkerülhessék vagy kezelhessék az Európát fenyegető recessziót. Ehhez – mondta – jó alapnak tekinti, hogy ez a régió továbbra is vonzó a külföldi befektetők számára. Ennek természetesen továbbra is alapvető feltétele a jó képzési gyakorlatok továbbfejlesztése, a tehetséggondozás és a pályakezdő kutatók támogatása, ami még tovább erősítheti a közép-európai integrációt – tette hozzá a miniszter.

A Miskolci Egyetem Közép-európai Akadémiája, amelynek segítségével hét közép-európai országra kiterjedő összehasonlító jogi kutatóhálózatot hoztak létre, mostantól Budapesten, a XII. kerületi Városmajor utcában, egy felújított épületben működik.

A kétnapos rendezvényen többi között olyan témákban tartanak előadásokat és tapasztalatcserét a résztvevők, mint például a kínzás tilalmának jogi szabályozása a büntetésvégrehajtásban, a gyermekjogok érvényesülése, az űrjog és az űrtevékenységekkel kapcsolatos európai közbeszerzések szabályozása, az emberi jogok európai konvenciójának alkalmazása, az örökbefogadás, az abortusz szabályozása, a környezetvédelmi jog, a vízhez jutás joga, az önkormányzatiság és a fogyasztóvédelem. A konferencián a magyarokon kívül ukrán, szerb, lengyel, szlovák, szlovén, bosnyák, osztrák, és horvát kutatók is előadásokat tartanak.

Kiemelt kép: Facebook/Varga Judit