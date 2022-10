Újabb ellenzéki vezetésű városban sztrájkolnak a kukások

A pécsi önkormányzati cég által foglalkoztatott kukások csütörtökön nem vették fel a munkát. A baranyai megyeszékhely baloldali polgármestere jogszerűtlennek nevezte a sztrájkot.

A Bama Baranya Megyei Hírportálhoz eljuttatott videó tanúsága szerint az önkormányzati Biokom által foglalkoztatott kukások csütörtök reggel sztrájkba kezdtek.

A portál értesülései szerint 50 százalékos béremelést kértek a dolgozók, akik azzal is érveltek, hogy a cégvezetők 600 ezer és 1 millió forint körül keresnek. A Biokom igazgatója, Meixner Barna megjelent a cég telephelyén, és azzal érvelt a sztrájkolóknak, hogy amit kérnek az szerinte budapesti követelés, és „értsék meg, hogy Budapesten drágább az élet, például az albérlet is”. Erre többen is úgy reagáltak, hogy az áram és a gázszámla ugyanaz, és a boltokban is ugyanannyiba kerül minden.

A Bama rámutatott, hogy Meixner fizetését már közel 30 százalékkal megemelte a szocialista-DK-s városvezetés. Az igazgató jelenleg havonta bruttó egymillión felüli fizetést, valamint több százezer forintnyi prémiumot kaphat.

„Elítélem az ehhez hasonló, jogszerűtlen megmozdulásokat”

– reagált Pécs baloldali polgármestere a kukások akciójára közleményében. Péterffy Attila szerint a Biokom alkalmazottainak sztrájkja veszélyezteti a pécsiek egészségét.

Hozzátette: amennyiben a sztrájkoló dolgozók kijelölnek egy delegációt, akkor a városvezetés ma délután 2 órakor a sztrájk helyszínén tárgyal velük.

Kapcsolódó tartalom

Értesüléseink szerint a tárgyalás már zajlik, írásunkat frissítjük, amint új hírek érkeznek.

„Bár rendezhette volna a szemétszállítók bérét a városvezetés, ezt nem tették meg. Viszont a cégvezető felvehetett 13 millió forintos jutalmat; miközben a dolgozókat fenyegeti a polgármester”

– írta a Fidesz pécsi szervezete a Bamához eljuttatott közleményében.

„Ma már mindenki látja, hogy Péterffy Attila polgármesterré választása óta egyre nagyobb a káosz és a rendetlenség a pécsi utcákon. Most ennek az igénytelenségnek a megfejelésére készül a polgármester és Meixner Barna azzal, hogy bérrendezés helyett inkább a Biokom szemétszállítási feladatait ellátó dolgozókat fenyegetik, akik megélhetési gondjaik miatt sztrájkolnak” – tették hozzá.

Mint ismert, szerdán a budapesti kukások is sztrájkba kezdtek a bérek rendezésének érdekében. Wintermantel Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője ezzel kapcsolatban csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta: törvényi feladata a fővárosi önkormányzatnak a hulladék elszállítása, az el nem szállított kukákkal, a dolgozók bérének rendezésével kapcsolatos feladatok ellátása mind az önkormányzat felelőssége.

Kapcsolódó tartalom