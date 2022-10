Titkosszolgálati vizsgálat indul az amerikai kampánypénzek ügyében

A titkosszolgálat is meg fogja vizsgálni a baloldalhoz érkezett külföldi milliárdok ügyét, így döntött a nemzetbiztonsági bizottság a Magyar Nemzet információi szerint. Márki-Zay Péter korábban önmagát buktatta le, amikor elszólta magát, hogy a választási kampány hajrájában komoly összegeket kaptak egy amerikai szervezettől. A politikai botrány súlyosan sérti Magyarország szuverenitását.

Nem maradnak titokban a baloldal példátlan botrányának részletei, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága ugyanis csütörtöki ülésén úgy határozott, titkosszolgálati vizsgálatot kezdeményez az amerikai kampányfinanszírozással kapcsolatban. A Magyar Nemzet értesülése szerint a zárt ülésen nagy vitát váltott ki a bizottság tagjai között a jogellenes külföldi beavatkozási kísérlet, hiszen a példátlan ügy Magyarország szuverenitását súlyosan sérti.

Megírtuk, a Fidesz azután kérte a nemzetbiztonsági bizottság összehívását, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje elárulta, az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom kétmilliárd forint körüli összegből gazdálkodott a választási kampányban, és még nyáron is több száz millió érkezett Amerikából a mozgalom számlájára.

A támogatás egy összegben érkezett az MMM-hez az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól, amelytől egyébként korábban is kaptak már „három-négy nagyobb tételt”. Az Action for Democracy egy, az Egyesült Államokban 2022 év elején alapított NGO, elnök-igazgatója pedig nem más, mint Karácsony Gergely nemrég leköszönő városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója volt. Márki-Zay Péter eközben nyilvánosságra hozta mozgalmának teljes elszámolását a beérkezett adományokról.

Bár ebből nem derül ki, hogy pontosan kiktől érkeztek a néhol elképesztő összegek, az biztos: nyolc, összesen 1,86 milliárd forintnak megfelelő USA-dolláros „makroadomány” duzzasztotta az MMM számláját. Mindez azért is aggályos, mert

a magyar pártfinanszírozási törvény kifejezetten tiltja hazai politikai pártok támogatását külföldi forrásokból.

Márki-Zay egyébként egy interjúban azt mondta, kifejezetten büszke rá, hogy nyugatról kaptak támogatást. A politikus azzal védekezik, hogy jogszerűen kapták a kampánypénzt, mivel a Mindenki Magyarországa Mozgalom nem párt.

Kocsis Máté szeptember 22-én jelentette be, hogy a kormánypártok frakcióvezetői kezdeményezni fogják a nemzetbiztonsági bizottságnál, hogy foglalkozzanak az üggyel, mivel az elmúlt harminc évben nem volt példa arra, amit a baloldal miniszterelnök-jelöltje, hogy egy választási kampányhoz több milliárd forint támogatás érkezett külföldről.

Az ügyben a rendőrség is nyomozást indított.

Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádióban úgy reagált a botrányra: nehéz együttműködni olyan emberekkel, akik nem urai a saját akaratuknak, hanem valaki másnak a kottájából játszanak. A miniszterelnök szerint

hiba lenne, ha a kormány az ellenzékkel való együttműködésre alapozná az ország a politikáját, mert ők egyszerűen nem urai saját maguknak.

“Amerikából fizetik őket, akik fizet, az rendeli a nótát, ezzel kell élnünk, most ilyen ellenzékünk van” – fogalmazott.

