Mintegy félmilliárd forintból újult meg a borsod megyei kórház nővérszállója

Mintegy félmilliárd forintból újult meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház nővérszállója – közölte az intézmény.

Az október közepén átadandó épületbe 61 kórházi dolgozó költözhet be. A korábban Nővérszálló néven működő ingatlan Dongó Istvánné volt intézményvezető főnővér keresztneve után kapta a Katalin-ház nevet. Az 1960-as években épült ingatlan az „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” elnevezésű projekt részeként újult meg.

2019-ben, az újjáépítés első ütemében, európai uniós forrásból (KEHOP) energetikai felújítást végeztek. A bruttó 140 millió forintos támogatásból

a külső homlokzat és lábazat hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók műanyagra cserélése és egy napelemes rendszer telepítése valósulhatott meg.

A második ütemben, idén, bruttó 400 millió forintos támogatásból új lakóegységeket alakítottak ki és új nyílászárókat építettek be. Megújult a gépészeti rendszer, a víz- és csatornarendszer, a központi fűtés és a teljes elektromos ellátórendszer – olvasható a közleményben.

Az egyszemélyes szobákhoz tartozó közös lakóegységekben „minikonyhákat”, illetve szintenként bútorozott közös konyhákat is kialakítottak.

A közös mosókonyhákban mosó- és szárítógépek állnak a lakók rendelkezésére,

az épületben egy akadálymentesített lakóegységet is kialakítottak.

A közleményben idézték Révész Jánost, a kórház főigazgatóját, aki elmondta, eddig is kiemelt figyelmet fordítottak a dolgozók mentális egészségére, így uszoda, kulturális központ és sportpálya is van az intézmény területén, valamint egy óvoda is a kisgyermekeseknek. A lakhatás segítése a pályakezdőknek jelent kiváló lehetőséget – fűzte hozzá.

