Minden, amit a közelgő nyugdíjemelésről és nyugdíjprémiumról tudni kell

Négy és fél százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok novemberben – az erről szóló rendelet megjelent a Magyar Közlönyben. Az is kiderült, hogy a nyugdíj-kiegészítés mellett nyugdíjprémiumot is kapnak, ez legfeljebb tízezer forint lesz. Orbán Viktor múlt pénteki rádióinterjújában, majd a hétvégén a közösségi oldalán megosztott videóban beszélt arról, hogy Magyarország az Európát sújtó nehéz gazdasági helyzet ellenére sem felejtette el az idősek megbecsülését – számolt be az M1 Híradó.

4,5% emelést kapnak a nyugdíjasok novemberben A Híradóban bemutatott idős házaspár hölgy tagja elmondta, hogy tizenegy tagú a család, két gyermeke és öt unokája van. Örül a nyugdíjemelésnek, ami nemcsak a mindennapokat, de az év végéhez közeledve az ünnepeket is könnyebbé teszi majd. November 10. és 15. között kapják kézhez a nyugdíjasok az inflációs nyugdíj-kiegészítést – ezt október 1-jén jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő akkor úgy fogalmazott: egész Európában nehéz idők járnak, de ilyenkor sem szabad szem elől tévesztenünk a legfontosabb, nagy nemzeti céljainkat, az egyik ilyen a nyugdíjasok megbecsülése Magyarországon. „A brüsszeli szankciók miatt tovább nőtt az infláció egész Európában, így Magyarországon is. Az idén már másodszor, ismét inflációs nyugdíj-kiegészítést fizetünk a nyugdíjasoknak, amelyet idén november 10. és 15. között kapnak kézhez az idősek" – fogalmazott a kormányfő. Az emelés mértéke megjelent a Magyar Közlönyben. A vártnál több, 4,5 százalékos nyugdíjemelésről döntött a kormány. A rendelet novembertől lép hatályba. Az emelés nemcsak az öregségi és özvegyi nyugdíjat, hanem az árvaellátást és a rokkantsági nyugdíjat is érinti. Az utóbbi időszak fejlődését a nyugdíjasoknak köszönhetjük – erről beszélt csütörtök reggel az M1-en Tuzson Bence is. A Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára a 4,5 százalékos emelésre reagálva azt mondta: ebben a nehéz időszakban is rendkívül fontos a nyugdíjasok megbecsülése és segítése. „Mindig abból indulunk ki, hogy vannak olyan objektív számok is, amelyek tőlünk független számok, és amelyek bizony azt mutatják, hogy milyen infláció várható. A nemzeti banknak van egy ilyen számítása, ebből a számításból indultunk ki és azt mondtuk, hogy ezt az alapot mindenképpen meg kell adni emelésként, és így jött ki ez a 4,5 százalékos nyugdíjemelés" – fogalmazott az államtitkár. Idén összesen több mint 13 százalékkal emelkednek a nyugdíjak a korábbi januári és júniusi emelésekkel együtt. A nyugdíjemelés mellett nyugdíjprémiumról is döntött a kormány, melynek maximált összege a számítások szerint tízezer forint lesz.