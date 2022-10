Diákoknak indít interaktív koncertsorozatot a Liszt Ferenc Kamarazenekar októbertől

Diákoknak indít interaktív koncertsorozatot októbertől a Liszt Ferenc Kamarazenekar Budapesten, céljuk felkelteni a fiatalok komolyzene iránti érdeklődését.

A zenekar csütörtöki közleménye szerint a Koncert az iskolában elnevezésű, december 31-ig tartó koncertsorozat első szakaszában általános és középiskolásoknak ad a zenekar tíz intézményben élményközpontú, ingyenes komolyzenei koncerteket, első alkalommal október 11-én.

Műsorukban szerepel többek között Purcell Abdelazer szvitjének 3. tétele, Sosztakovics Keringője, Bartók Román népi táncok című darabja, Csajkovszkij Vonósszerenádjából a keringő, Widmann 180 Beats per Minute című darabja és Brahmstól a Magyar táncok.

Mint írják, a koncertprogram összeállításánál fontos szerepet játszott a zeneművek történeti hátterének ismertetése is, valamint az, hogy a gyerekeket játékos aktivitások segítségével vonják be az előadásba.

A program december végéig tartó első szakasza után a zenekar a tervek szerint vidéki oktatási intézményekbe is ellátogat majd. Több olyan iskola szerepel a program befogadói között, ahol a környező intézmények hallgatói is részt vehetnek a koncerteken, így a két szakaszban akár több ezer diákhoz is eljuthat a klasszikus zene és a magaskultúra – áll a közleményben.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar mindig is nagyon fontosnak tartotta a klasszikus zene megszerettetését minden korosztállyal – idézi a közlemény Várdai István művészeti igazgatót.

„Miközben a közönségünk jelentős része az idősebb korosztályból tevődik össze, szeretnénk, ha a felnövekvő generációk is megismernék a klasszikus zenei műveket, az általuk átélhető élményeket, hogy a későbbiekben rendszeres koncertlátogatóvá válhassanak” – hangsúlyozta.

Mint hozzátette, a Koncert az iskolában programmal elviszik a diákoknak mindazt, amit egy koncerten átélhetnek, és interaktív, játékos formában bemutatják nekik a klasszikus zene értékeit.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Facebook/Liszt Ferenc Kamarazenekar