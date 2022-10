Több helyen tiltakoznak ma a pedagógusok

Tanárok és diákok tüntetnek ma országszerte több helyszínen is az oktatás helyzetének javításáért.

A tiltakozók élőláncot, hídfoglalást, polgári engedetlenséget és sztrájkot szerveztek, az akciókkal azt szeretnék elérni, hogy tovább emelkedjen a pedagógusok bére és csökkenjenek munkaterheik.

Országszerte több száz iskolában sztrájkolnak vagy kezdenek polgári engedetlenségi akcióba a tanárok szerdán, béremelést követelve. A pedagógus szakszervezetek kezdeményezéséhez civilek is csatlakoztak, így több helyszínen tüntetés vagy flashmob is várható, a tiltakozók hídfoglalást is terveztek a mai napra.

A 444.hu tudósítása szerint kedd reggel Budapesten több helyen is tartottak tiltakozásokat, a legtöbben a Szél Kálmán téren és az Erzsébet híd környékén voltak. Az egyik élőláncot a Ferenciek tere és a Keleti pályaudvar közé szervezték, így – többek közt – az Astoriánál és a Blaha Lujza téren is voltak tüntetők.

Utóbbi helyszínen az internetes lap szerint több ellenzéki politikus is feltűnt, például a VII. kerület DK-s polgármestere Niedermüller Péter, vagy Párbeszéd országgyűlési képviselője, Jámbor András, de egy Facebook-posztban Karácsony Gergely főpolgármester is jelezte: támogatja a tanárok követeléseit.

Reggel 9 óra után az Erzsébet téren és a Széll Kálmán téren is véget értek a megmozdulások.

A Telex.hu szerint 17 órakor a diákok a budapesti Margit híd elfoglalását tervezik.

„Az esemény menetrendje szerint a nyitóbeszédek után láncot alkotva fognak felvonulni és elfoglalni a hidat, majd tánc és éneklés következik. Ezután a szervezők krétákat fognak kiosztani, ezek segítségével a résztvevők otthagyhatják üzeneteiket az aszfalton. Végül 18:50-kor lesz vége az eseménynek, és a résztvevők a tervek szerint együtt vonulnak át a Kossuth térre” – írták.

Mint ismert Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban elmondta: januárban a tervek szerint tíz százalékos pedagógus-béremelés lesz. 2023-ban és 2024-ben további tíz-tíz százalékos béremelést tervez a kormány.

