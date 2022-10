Tanárok és diákok tüntettek Budapesten az oktatás helyzetének javításáért

A fővárosban reggel élőlánccal demonstráltak a Blaha Lujza téren és környékén, illetve az Erzsébet hídon. A tüntetéseken több baloldali politikus is megjelent. Szerdán országos sztrájkot is tartottak, a munkabeszüntetést a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hirdette meg, azt kérték az oktatási intézmények dolgozóitól, hogy ne vegyék fel a munkát. A demonstrálók a pedagógusbérek további emelését és a munkaterhek csökkentését szeretnék elérni – számolt be az M1 Híradója a tüntetésről.

Tanárok sztrjákoltak és diákokkal együt tüntettek Élőláncot alkottak a demonstrálók szerdán reggel a fővárosban. Táblákkal a kezükben sorakoztak fel a Ferenciek terénél és az Erzsébet hídon, ahol megjelent Ferencváros kutyapárti alpolgármestere is, társaival WC-papírt osztogatott a jelenlévőknek. Az akció nem tartott sokáig, kilenc órára már véget is ért. Délután újabb hídfoglalás kezdődött, a tüntetők a Margit hídon gyűltek össze, amelyet ezért lezártak a forgalom elől. A fővárosban a reggeli és délutáni csúcsban is forgalmi káosz alakult ki. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hirdetett országos sztrájkot az oktatás helyzetének javításáért. A pedagógusbérek emelését és a munkaterhek csökkentését követelik. Este a Kossuth téren tüntettek, a tiltakozáshoz több baloldali politikus is csatlakozott. Karácsony Gergely Facebook-oldalán írt egy, az akciót támogató bejegyzést. A momentumos Orosz Anna, valamint Zugló MSZP-s polgármestere, Horváth Csaba pedig élőben közvetítette a történéseket a közösségi oldalán. Szintén részt vett a tüntetésen Erzsébetváros DK-s vezetője, Niedermüller Péter, a párbeszédes Jámbor András és Szabó Tímea is. Gyertek tiltakozzunk – buzdította társait Szabó Tímea. Később a demonstrálók között feltűnt az MSZP-s Komjáthi Imre és Nyakó István is. Újabb tízszázalékos béremelés lesz A Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón kiemelte, hogy januárban a tervek szerint tízszázalékos pedagógus-béremelés lesz, 2023-ban és 2024-ben pedig további tíz-tíz százalékos béremelést tervez a kormány. Gulyás Gergely hozzátette: a sztrájkhoz Magyarországon joga van a pedagógusoknak, ellentétben például Németországgal, ahol a tanárok nem élhetnek ezzel az eszközzel. A jogszerű tiltakozás lehetőségei Magyarországon garantáltak. A sztrájklehetőség is a jogszabályi keretek között biztosított. Nincs ez így minden demokráciában és jogállamban. Németországban semmilyen sztrájklehetőségük nincs az állami alkalmazottaknak, így például a tanároknak nincsen, nálunk van, ezekkel lehet élni – emelte ki a tárcavezető. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a pedagógus-béremelést a Magyarországnak jogosan járó uniós forrásokból fedezné a kormány, de azokat az EU visszatartja, a kormány ezért többször is felszólította a magyar baloldali politikusokat, hogy ne hazájuk ellen dolgozzanak Brüsszelben. Kiemelt kép: MTI/Kovács Attila