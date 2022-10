Szijjártó Péter: Ismét sikerült megakadályozni a magyar embereknek kárt okozó szankciós intézkedéseket

Ismét sikerült megakadályozni a magyar energiaellátás biztonságát fenyegető, a magyar embereknek kárt okozó szankciós intézkedéseket – jelentette be Szijjártó Péter. Magyarország Brüsszelben keményen tárgyalt és elérte, hogy az olajársapka ne vonatkozzon a csővezetékes kőolajszállításra, valamint vészhelyzet esetén az ezt pótló tengeri szállításra sem, és a szankciók alól kivételt kapjon a nukleáris energia is – emelte ki a külügyminiszter az M1 Híradójában.

„Ismételten sikerült megakadályozni Brüsszelben a magyar energiaellátás biztonságát fenyegető, a magyar embereknek kárt okozó szankciós intézkedéseket” – számolt be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter az állandó képviselők tanácsának ülése után jelentkezett be a Facebookon, amelyen az úgynevezett nyolcadik szankciós csomagról tárgyaltak és a nagykövetek el is fogadtak.

Kapcsolódó tartalom

„Gyakorlatilag hetek óta kőkemény vitákat vívtunk Brüsszelben, közben keményen küzdöttünk annak érdekében, hogy Magyarország kivételeket kapjon. Kivételeket kapjon az olyan intézkedések alól, amelyek károkat okoztak volna Magyarországnak a magyar embereknek, vagy veszélybe sodorták volna Magyarország energiaellátásának biztonságát” – részletezte Szijjártó Péter.

A miniszter elmondta, sikerült elérni, hogy az olajársapka nem vonatkozik a csővezetékes kőolajszállításra, valamint vészhelyzet esetén az ezt pótló tengeri szállításra sem. Teljesült az is, hogy a nukleáris energiát nem érintik a szankciók, így az új paksi atomerőmű építését sem.

Mint ahogyan nem került tiltólistára egyetlen olyan intézmény sem, amely a nukleáris kutatás-fejlesztési együttműködés szempontjából fontos lenne.

Kapcsolódó tartalom

Menczer: Az ország gázellátása biztosított

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az M1-en úgy fogalmazott: ez annak köszönhető, hogy megépült a Török Áramlat vezetékrendszer, sikerült hosszú távú megállpodást kötni a Gazprommal, és a hazai tárolók jelenlegi töltöttsége az éves fogyasztás 46 százalékát képes fedezni, ami 93 téli napra elegendő mennyiség.

„Mi tényként mondhatjuk, hogy nálunk nem lesz probléma a tél során, nem lesz gond a lakossági szektorban a fűtéssel és az ipari szektorban sem” – mondta Menczer Tamás.

Az Európába érkező gáz legfontosabb útvonala lett a Török Áramlat, miután az Északi Áramlat – az ott történt robbanások miatt – leállt, és a Jamal vezetéken sem jön már nyersanyag.

Kapcsolódó tartalom

„Azt látjuk, hogy nagyon felértékelődik a Török Áramlat” – fogalmazott Tóth Máté energiajogász.

A szakember szerint ez garantálja, hogy Magyarországra rendben megérkezzen – időben és mennyiségben – a földgáz, de a biztonságos ellátást más is segíti.

„A meglévő gáztárolók átalakítása is, ami most Zsanán, illetve Hajdúszoboszlón történik mind a kompresszor, mind a tároló kapacitás növelésére. Vagy azt, hogy Hajdúszoboszlón a párnagázt, merthogy két fajta gáz van a tárolóban, a párnagáz mennyiségből termelnek le, 800 millió köbméter kerül ilyen módon felhasználásra, értékesítésre, ami tovább növeli mozgásterünket” – jelentette ki Tóth Máté.

A szakértő szerint Európának 155 milliárd köbméter gázt kellene kiváltani, merthogy ennyi érkezett korábban Oroszországból. Ez egyelőre nagyon kérdőjeles. Emiatt már most látszik, hogy a hagyományosan nagy ágazatok közül a nehézipart és a vegyipart is az összeomlás fenyegeti.

Ami Magyarországot illeti, itthon a végső energiafelhasználásnak jelenleg 44 százaléka földgáz. Ezt szeretné a kormány fokozatosan csökkenteni.

Erről Palkovics László technológiai és ipari miniszter beszélt egy gazdasági konferencián.

Az előzetes számítások alapján a 2021-es 11,1 milliárd köbméterről 2025-re 10,2 milliárd köbméterre, 2030-ra pedig 9,2 milliárd köbméterre szorítható le a hazai gázfelhasználás.

A fogyasztás csökkentése elsősorban a lakossági és az ipari fogyasztás visszafogásával lehetséges. Ezért is fontos, hogy a jövőben jelentősen növekedjen az alternatív energiaforrások aránya.

A kiemelt kép illusztráció.