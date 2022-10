Ők lehetnek a nehéz időszak nyertesei

A vállalkozók többsége megijed attól, amit a hírekben hall és elkezdi behúzni a féket, de a cégvezetőknek ilyenkor nem szabad hagynia, hogy megtévesszék őket. Gál Kristóf vállalkozásfejlesztő szakember elmondta, a negatív gazdasági hatások ellensúlyozására léteznek olyan költséghatékony megoldások, ami egy kritikus időszakban erősebbé teheti a cégeket a konkurenciákkal szemben. Példaként említette a folyamatok és rendszerek kézben tartását, a munkatársak megbecsülését és a pénzügyek átláthatóságát egyaránt.

A dráguló energiaárak mellett a munkavállalók bérigénye is egyre magasabb ezekben a hónapokban, a cégeknek emiatt talán minden korábbinál okosabban kell döntéseket hozniuk annak érdekében, hogy a működtetés nemcsak biztosított, de profitábilis is maradjon az előttünk álló nehéz időszakban.

Gál Kristóf, a Klikkmarketing alapítója elmondta, a borúlátó prognózisok rengeteg vállalkozót sarkallnak arra, hogy visszavegyenek a tempóból, csökkentsék a kiadásaikat, holott pont abból adódhat a legnagyobb baj, ha a cégvezetők nem látnak tisztán, hagyják befolyásolni magukat és nem a fejlődésre összpontosítanak.

A vállalkozásfejlesztő szakember felhívta rá a figyelmet, ilyenkor az egyik legnagyobb elkövethető hiba az, ha valaki teljesen megvágja a marketingköltségeit.

„Nagyon fontos, hogy a kialakult környezetben a meglévő vevőkkel és ügyfelekkel kell többet foglalkozni. A cégeknek ilyenkor azokra kell fókuszálniuk, akik már vásároltak náluk vagy igénybe vették a szolgáltatásaikat, és feltehetően elégedettek azzal. Új embereket békeidőben is nehezebb és egyben a legdrágább is meggyőzni, akiknek viszont van jó tapasztalata, nagyobb eséllyel térnek vissza hozzánk” – magyarázta.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte, a sokat és jól kommunikáló cégek is nagy nyertesek lehetnek a közeljövőben.

Ehhez nem is feltétlen szüksége több százezer forintot elkölteni a Facebookon vagy a Google-n, hiszen a vevőket blogposztokkal vagy a közösségi médiában közzétett, jól targetált bejegyzésekkel is el lehet ma már viszonylag egyszerűen érni. Tartalmakat mindenki képes ma már írni, de könnyen ki lehet tűnni a tömegből kreatív videók gyártásából, főleg akkor, amikor a többség inkább visszavesz a tempóból.

Jó pozícionálás, munkavállalók megnyugtatása

Úgy látja, azok is jól kijöhetnek a mostani hullámvölgyből, akik jól pozicionálnak, azaz nem a teljes társadalmat akarják megszólítani minden termékükkel, hanem konkretizálják a célcsoportjaikat.

Gál Kristóf fontosnak nevezte az árképzést is. Szerinte rossz üzletpolitika, ha valaki a vevők elvesztésétől való félelem miatt nem emeli az árait, még akkor sem, ha a növekvő költségek ezt indokolnák. Ha egy cég veszteségessé válik, akkor ott valami egyértelműen nem működik jól.

„Aki igazán elszánt és tenni akar a cégéért, az szorult szituációban is képes rá. Hatalmas előnyére válhat a vállalatoknak, ha a rendszerek és a folyamatok átláthatóak, ha minél több dolgot tudnak kontrollálni a működésben a vezetők és tényleg az történik szinte mindig minden részterületen, amit a tulajdonos akar. Ha például egy kávézóban három alkalommal háromféleképpen hozzák ki az italunkat, akkor az a folyamat véletlenszerű és nem kelt bizalmat az ügyfelekben. Ezek olyan apróságok, amelyek hosszú távon a siker zálogai lehetnek” – hívta fel rá a figyelmet.

A Klikkmarketing alapítója azt is hangsúlyozta, nehéz környezetben hatványozottan oda kell figyelni a dolgozókra is. Tudatni kell velük, hogy ne féljenek, ne legyenek bizonytalanok, a cég jó irányba megy, milyenek a kilátásai. Ahol ugyanis megbecsülik a munkatársakat, képzik őket és biztonságban érzik magukat, ott nagyobb hozzáadott értékük is lesz majd a cég működéséhez, amiből egyenesen arányosan a jobb teljesítmény, a magasabb bevételek következnek.

Kiemelt kép: Klikkmarketing