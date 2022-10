„A home staging, vagyis az ingatlanok eladás előtti felkészítése mindig megtérül, de most egyértelműen létkérdés lesz” – mondta Jenőfi Réka lakberendező.

Senki számára sem újdonság, hogy energiakrízis küszöbén állunk, ami értelemszerűen kihat az ingatlanpiacra is. De vajon milyen ingatlanok őrizhetik meg az értéküket, és mit tehetünk, hogy az ingatlanunk eladhatóvá váljon?

“A válság mindenképpen jelentős változást hoz a piacon. A vevők egyik elsődleges szempontja – az elhelyezkedés, vételár és méret mellett – az ingatlan energiahatékonysága és rezsiköltsége lesz” – mondja Jenőfi Réka lakberendező, home staging szakértő a Renna Home-tól.

Hozzáteszi: nagy bajba kerülnek azok a tulajdonosok, akik korszerűtlen ingatlanokban élnek, a házuk, lakásuk gyakorlatilag eladhatatlanná válhat. Amelyik ingatlanban probléma van a szigeteléssel, nyílászárókkal, korszerűtlen a fűtés, vagy nehezen kifűthető terek vannak, az nem lesz eladható. Esetleg annyira nyomott áron fog elkelni, hogy a vevőnek még a jelenlegi alapanyagárak -és hiány mellett is megérje a felújítás.

A benzinár emelkedése miatt az agglomerációban élők ingázása is kérdésessé válik, pláne, ha nagyméretű, nem energiahatékony házat tartanak fent. Ezek eladása is nehézkessé válik, biztosan árcsökkenésre számíthatnak.

Felértékelődnek azonban a jó állapotú vagy új építésű, korszerű, illetve a kisebb lakások.

Az infláció és az üzemanyagár emelkedése miatt először várhatóan a nyaralóktól, nagyobb házaktól akarnak majd szabadulni az eladók. Így a vevők is előnyösebb pozícióba kerülnek, hiszen a tulajdonosok kénytelenek lesznek megalkudni az alacsonyabb árral.

A vevőket sújtja ugyanakkor, hogy a hitelkamatok az egekben vannak. Már most nagyon megcsappant a hitelfelvételek száma. A készpénzes vevők, befektetők lesznek előnyben, bár valószínűleg ők is kivárnak – vélekedik Vitális-Pintér Veronika közgazdász, home staging szakértő a Renna Home-tól.

De hogyan lehet mégis eladhatóbbá tenni a most kevésbé keresett ingatlanokat?

“A home staging, vagyis az ingatlanok eladás előtti felkészítése mindig megtérül, de most egyértelműen létkérdés lesz. Enélkül nem fognak labdába rúgni az eladók. Ha valaki nem szeretné elkótyavetyélni a vagyonát, akkor meg kell értenie, hogy be kell fektetni némi pénzt, időt és energiát. Az ingatlan nem pusztán eladhatóvá válik, milliókkal többért kelhet el, mintha nem készülnénk tudatosan az eladásra, kiadásra” – mondja Jenőfi Réka.

A home staging az alapvetően jó állapotú ingatlanok gyors és jó áron történő értékesítését hivatott segíteni. Ezeknél az ingatlanoknál akár egy-két hét alatt, bútorbérléssel, dekorálással, költséghatékonyan lehet milliókat nyerni. Az amúgy kelendő lakásoknál is érdemes erre gondolni, hiszen sok eladó lakás lesz, amelyek közt a vevő válogathat. Akinek pedig korszerűtlen lakása van, annak a home staging előtt felújításra is szüksége lesz. De vajon hogyan tudunk akár saját magunk nekilátni?

Van, amit a tulajdonos maga is megtehet a szakértők szerint. Ilyen például a személytelenítés, a szelektálás, takarítás, rendrakás, amihez a Renna Home oldalán is találunk tippeket, tanácsokat. A tiszta, rendezett, nem “bútorraktár” otthon mindig bizalomgerjesztőbb a vevő számára. Fontos, hogy néhány dekorációval feldobjuk a hangulatot, majd készüljenek jó fotók és hirdetési szöveg is. Ám ez természetesen csak akkor igaz, ha nincs szükség komolyabb beavatkozásra a lakásban.

“Ha elakadunk, megéri segítséget kérni, a home staging szakember ugyanis ismeri a piacot. Tudja, hogy a vevők mit keresnek és mibe köthetnek bele, mire fontos költeni, és mi az, amire nem szabad. Hiszen a lényeg, hogy csak arra adjunk ki pénzt, ami többszörösen megtérül. Ehhez szaktudás és tapasztalat szükséges” – zárja Vitális-Pintér Veronika.

Kiemelt kép: Renna Home