Magas bevétellel zárult a Budapest Borfesztivál és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági borárverése

Összesen 15,9 millió forint bevételt hozott a Budapest Borfesztivál és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági borárverése, amely így lehetővé tette egy új mikrobusz megvásárlását a szeretetszolgálat Szimfónia programja számára.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2014-ben indította el Szimfónia programját a Monori Romatelepen, majd a kezdeményezés eredményeit elismerve a Belügyminisztérium 2020-ban pályázatot hirdetett a módszer elterjesztésére. 200 településen 3200 gyermek kapott lehetőséget, hogy szociális munkához hangolva hangszeres zenét tanuljon. Jelenleg 50 zenetanár foglalkozik 700 gyerekkel – közölték az MTI-vel kedden a jótékonysági árverés szervezői.

Mint a közlemény kiemeli, a Szimfónia program nem tehetségeket keres, hanem a minden gyerekben rejlő képességeket segíti felszínre hozni és a középiskola sikeres befejezését mozdítja elő. Ugyanakkor számos zenei tehetség is feltűnt, akikből változó összetételű zenekar létesült. A következő lépés, hogy a távoli településeken élő gyermekek saját mikrobusszal utazhassanak a közös próbákra, fellépésekre, ezért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat célkitűzése a szeptember 29-i jótékonysági borárverésen egy ilyen jármű beszerzése volt.

Az aukción szereplő tételeket Bősze Ádám zenetörténész, a Bartók Rádió műsorvezetője és Antal Gábor, a Budapest Borfesztivál főszervezője bocsátotta árverésre.

A 37 tétel közül a kikiáltási árhoz képest a legmagasabb vételi áron a The Vine HRVSTD for You – Balian Grande Cuvée 2020-as évjáratú bora kelt el. Kikiáltási ára 10 ezer forint volt, végül 510 ezer forintért vitték el, vagyis ötvenegyszeres áron talált gazdára.

Az árverés legmagasabb kikiáltási árú tétele a Palkó Borok és az Abaújvári Keresztyén Manufaktúra válogatása volt, mely egy 2008-as, és egy 2017-es Tokaji aszút és egy 0,375 literes, 2018-as évjáratú jégbort tartalmazott, egyedi díszdobozban. A tétel 150 ezer forintról indult, végül 600 ezer forintért talált gazdára.

Abszolút rekorder, vagyis az árverés történetének legmagasabb áron elkelt tétele a Pajzos Tokaj három palackos aszúválogatása volt az 1963-as évjáratból, melyért egy hosszú, 60 ezer forintos kikiáltási árról induló licitharcot követően 750 ezer forintot adott egy vásárló. Ez volt egyben az árverés legrégebbi bora is.

