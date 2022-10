Heteken belül megérkezhetnek a családokhoz a konzultációs kérdőívek

Hét kérdést tartalmaz a hamarosan induló nemzeti konzultáció, az egyik rész a gázszankciókra vonatkozik. Az unióban Magyarország az első, ahol kikérik az emberek véleményét a brüsszeli szankciókról. A csütörtökön kezdődő uniós csúcson egyébként várhatóan újabb korlátozó intézkedések merülhetnek fel – legalábbis az Európai Tanács elnök, Charles Michel erről írt a tagállamok vezetőinek – hangzott el az M1 Híradójában hétfő este.

Hét kérdés lesz a nemzeti konzultáción, az egyik a gázszankciókra vonatkozik majd

Postai úton levélben és online az interneten is ki lehet majd tölteni az újabb nemzeti konzultációs kérdőívet. Több millióan mondhatják el véleményüket, ezúttal az uniós szankciókról. A nyomtatvány a korábbiakhoz hasonló lesz, összesen hét kérdésre lehet majd válaszolni. Ezek kidolgozása még folyamatban van, de biztosan lesz köztük egy, a gázszankciókra vonatkozó rész.

Brüsszel azt ígérte, hogy az energiaszektorra nem vet ki korlátozásokat, de ezt fokozatosan felülírta – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba kiemelte: a szankcióknak súlyos következményei vannak az európai életre.

„Vállalkozások korlátozzák vagy leállítják a termelést, tovább emelkedik az infláció, és minden országban drágulnak a rezsiszámlák. Vannak, akik szerint a szankciók működnek, egyes brüsszeli vezetők azt is mondják, hogy szenvedni fogunk, de majd csak túléljük valahogy. Szerintünk viszont a szankciók tönkreteszik a gazdaságot, ezért mielőbbi irányváltásra van szükség. Ha sokan kiállunk ezen vélemény mellett, akkor el is tudjuk érni, ezért is biztatunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban” – fejtette ki Dömötör Csaba.

Az Európai Unió a háború kitörése óta hét szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben. Eközben a gáz ára például a nyolcszorosára, az áramé pedig háromszorosára nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

De úgy tűnik, Brüsszel továbbra is kitart a szankciós politika mellett – legalábbis ez derül ki a csütörtökön kezdődő prágai uniós csúcs meghívóleveléből, amelyet az Európai Tanács elnöke küldött a tagállami vezetőknek. Charles Michel azt írta: az EU tovább fogja erősíteni a korlátozó intézkedéseit Oroszországgal szemben.

A szankciók miatt nehéz helyzetbe került vállalatoknak közös uniós segítségre van szükségük, mert különben megbomlik az európai egység – erről beszélt Orbán Viktor a magyar–osztrák–szerb csúcstalálkozó után. A miniszterelnök hangsúlyozta: hazánk gázellátása biztosított, köszönhetően Szerbiának. A két ország a legszorosabb energetikai együttműködésre törekszik.

„Az ország működtetéséhez elegendő mennyiségünk van. De azt nyugodtan mondhatom, hogy amíg Magyarországon van gáz, addig Szerbiában is lesz gáz, majd valamilyen módon megsegítjük egymást, mert nem felejtjük el, hogy ebben a nehéz helyzetben is föl tud jutni a gáz Szerbiából Magyarországra” – mondta a miniszterelnök.

A háború nem ért véget, Oroszország helyett pedig Európa került válságba – ezt a Századvég vezető elemzője mondta a Kossuth Rádióban. Palóc André szerint a brüsszeli szankciókat felül kell vizsgálni. Ezért fontos, hogy minél többen vegyenek részt az újabb nemzeti konzultációban.

„Erőfölmutatás ilyenkor a brüsszeli asztalnak. Nyilvánvalóan minden alkalommal, amikor a kormányzat vitában volt Brüsszellel, akkor jogosan és helyesen tudta azt mondani a korábbi konzultációknak is köszönhetően, hogy nem önmagában gondolja így, hanem a magyar emberek véleménye, döntése, állsápontja köti, ő a magyar emberek állspontját képviseli” – vélekedett Palóc André, a Századvég Közéleti Tudásközpont vezető elemzője.

Az uniós szankciókról szóló nemzeti konzultáció hamarosan indul, a kérdőívek várhatóan heteken belül megérkeznek a magyar családokhoz.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI//Mónus Márton)