Életük legnehezebb napja lehet a bűnözőknek, ha találkoznak ezzel a szekszárdi nyomozóval

A százados igazi bajnok.

Baján rendezték meg 2022. szeptember 30-án és október 1-jén az első WFC K-1 Magyar Kupát. Az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők, összesen 170 sportoló mérette meg magát.

A helyi Kick-Thai Boxing Baja csapata 26 fővel indult, köztük volt Győri Róbert százados is, aki két éve űzi ezt a fajta küzdősportot. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi- és Technikai Osztályának főnyomozója most 38 éves, így a veterán kategóriában indult. Két súlycsoportban is eredményesen versenyzett, – 71 kg -ban első helyen végzett, így aranyérmet és bajnoki övet szerzett, – 75 kg -ban második lett – olvasható a police.hu oldalon.

Az újdonsült bajnok korábban is sportolt, nyolc éves korától 10 éven át karatézott, majd szünet következett. A hosszú kihagyás ellenére, a jó alapokra építve két éve ismét aktivizálta magát, elkezdett thai-boxolni, mely sportágban most a K1 szabályai szerint versenyezve a dobogó legfelső fokára állhatott fel.