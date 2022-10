Budapesten tárgyalt az üzbég elnök

Magyarországra érkezett kedden az üzbég államfő, Savkat Mirzijojevvel Novák Katalin köztársasági elnök mellett Orbán Viktor miniszterelnök is tárgyalt. Az üzbég elnökkel tartott Budapestre a közép-ázsiai ország külügyminisztere is, aki magyar kollégájával, Szijjártó Péterrel nukleáris együttműködési program indításáról állapodott meg – hangzott el az M1 Híradójában.

Budapestre látogatott Savkat Mirzijojev üzbég elnök

Magyarországra érkezett kedden Savkat Mirzijojev üzbég államfő, akit Novák Katalin köztársasági elnök fogadott a Kossuth téren. A két államfő ezután a Sándor-palotában tárgyalt. A megbeszélés után Novák Katalin a közösségi oldalán azt írta: abban állapodtak meg, hogy erősíteni fogják a két ország gazdasági kapcsolatait, valamint mindent megtesznek annak érdekében, hogy támogassák a gyermeket nevelő szülőket.

Savkat Mirzijojevet Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta. A kormányfő a közösségi oldalán egy fotót is közzétett a találkozóról, amely mellé azt írta: nekünk az a jó, ha Kelet és Nyugat együttműködik. A miniszterelnök a tárgyaláson kifejtette, hogy Magyarország kiemelkedően fontos partnerként tekint a közép-ázsiai régióban Üzbegisztánra. Hozzátette: az együttműködés stratégiai fontosságú politikai, biztonsági, gazdasági és energetikai szempontból is.

Nukleáris együttműködési programot indít Magyarország és Üzbegisztán – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, miután üzbég kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter azt mondta: a három elemből álló programnak lesz egy technológiai lába, miután az újonnan épülő üzbegisztáni atomerőműben vélhetően magyar hűtéstechnikai rendszert fognak alkalmazni. Emellett Magyarország ösztöndíjas helyet biztosít üzbég hallgatóknak a felsőoktatási intézményekben, vagyis a leendő üzbég nukleáris szakemberek egy részét Magyarországon fogják kiképezni.

A mostani energiaellátási válsághelyzetben a nukleárisenergia-előállítási kapacitások rendkívüli mértékben felértékelődnek, hiszen nukleáris energia nélkül Európában nem lesz biztonságos energiaellátás, és nem lesz megfizethető energia sem. Ezért kiemelt jelentősége van annak, hogy egy magyar–üzbég átfogó nukleáris együttműködési programot indítunk, tekintettel arra, hogy Üzbegisztánban is most készítenek elő egy nukleáris beruházást, és mi is két új reaktorblokk építésének első fázisát zártuk le nemrég

– mondta a találkozó után a tárcavezető.

Kiemelt kép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán