Amerikai villából tevékenykedhet tovább a baloldal tanácsadója, Korányi Dávid

Connecticutban, a Soros-birodalom egyik központjában vett magának álomvillát Korányi Dávid, aki az Action for Democracy nevű szervezet magyar vezetőjeként segítette a hazai baloldal finanszírozását.

A Metropol értesülései szerint az amerikai milliárdosok – és a Soros-birodalom – egyik kedvenc helyén, New Yorktól autóval alig ötven percre, Connecticutban vett magának álomvillát Korányi Dávid, aki az Action for Democracy nevű szervezet magyar vezetőjeként segítette a hazai „dollárbaloldal” finanszírozását amerikai pénzből.

Bajnai Gordon korábbi munkatársa, többféle, Soroshoz köthető szervezet munkatársa és vezetője korábban New Yorkban lakott egy luxuslakásban, de ahogy azt szűkebb körben gyakran kifejtette, az amerikai metropolisznál biztonságosabb, „élhetőbb”, tisztább levegőjű villára vágyott – idézte fel a lap.

Mint írták, Connecticut az Egyesült Államokon belül a Soros-birodalom egyik központjának számít. Van itt dollármilliárdokat mozgató kirendeltsége a New York-i Soros Fund Management befektetési társaságnak, a spekuláns legnagyobb kockázati tőkealapjának, ami mostanában leginkább az európai energiaválság vámszedőjeként a gáziparba fektet be. Korábban itt rendezkedett be egy hatalmas birtokon Soros György stratégiai főnöke, Stanley Druckenmiller is, akivel együtt küldték padlóra az angol fontot.

Connecticutban található az a két irányítószám, ahonnan évről évre a legtöbb adóbevételt regisztrálja az Egyesült Államok adóhivatala. Ráadásul ide nem érnek el a Soros-pénzzel is támogatott woke mozgalom gyakran agresszív megnyilvánulásai sem. Connecticut milliomosok lakta negyedeit az FBI minden évben az Egyesült Államok legbiztonságosabb települései közé sorolja.

A Metropol úgy tudja, Korányi közel kétmillió dollárért, vagyis mintegy nyolcszázmillió forintért vett magának villát Soros embereinek közelében. Fotókat is mellékeltek a magyar baloldal kapcsolattartójának új otthonáról.

Amint azt megírtuk, Karácsony Gergely főpolgármester nemrég bejelentette: év végéig megszünteti városdiplomáciai főtanácsadójának szerződését, Korányi személye jól láthatóan kínossá vált a magyar baloldalnak. Ám a „szürke eminenciás” kényelmes villájából a továbbiakban is tevékenykedhet majd értük „távmunkában”.

