Több mint 15 ezer alkalommal hívta kiszemeltjét a budapesti férfi

A budapesti rendőrök most fejezték be a nyomozást egy férfival szemben, aki kéretlen üzenetekkel és hívások ezreivel zaklatott egy nőt.

Egy könyv eladása kapcsán kezdett levelezni a közösségi oldalukon keresztül egy nő és egy férfi 2019-ben. A nő a telefonszámát is megadta, majd személyesen is találkoztak, egy idő után azonban a férfi kéretlenül is próbálta folytatni a kapcsolattartást.