Orbán Viktor: Délebbre kell helyezni a migrációs védvonalat

Magyar–osztrák–szerb migrációs csúcsot tartottak ma Budapesten. Orbán Viktor hárompontos javaslatot tett a bevándorlás megfékezésére. A miniszterelnök azt mondta: délebbre kell helyezni a migrációs védvonalat, hot spotokat kell kialakítani az unió határain kívül, akik pedig illegálisan érkeztek az unióba, azokat vissza kell vinni oda, ahonnan jöttek. Az osztrák kancellár és a szerb elnök a partnerséget hangsúlyozta. A vezetők hamarosan Belgrádban folytatják a közös munkát – hangzott el az M1 Híradójában hétfő este.

Hárompontos javaslatcsomagot fogalmazott meg Orbán Viktor a migráció megfékezésére

Magyarországon a múlt héten csaknem 4900 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza a határhoz a rendőrök és a határvadászok. A kormány tájékoztatás szerint 2015-óta idén a legnagyobb a migrációs nyomás a határon. Orbán Viktor kezdeményezésére az illegális bevándorlás kezeléséről magyar–osztrák–szerb csúcstalálkozót tartottak Budapesten.

Három olyan ország vezetője találkozott, amelyet a lehető legsúlyosabban érint a migráció kérdésköre, ez rengeteg energiát, élőerőt és óriási összegeket emészt föl, miközben egyáltalán nem elégedettek azzal a helyzettel, ami kialakult – hangsúlyozta Orbán Viktor az egyeztetés utáni sajtótájékoztatón.

„A helyzet egyre nehezebb, a számok és a tények egyre riasztóbbak”

– hangsúlyozta a magyar kormányfő.

„Miközben a világnak ma vannak más égető problémái, a figyelem is ezekre irányul elsősorban, hiszen itt az orosz–ukrán háború, itt vannak a mindannyiunkat gyötrő magas energiaárak, és a szankciók problémája, és a migrációra nem irányul elegendő figyelem, pedig ez legalább olyan fontos kérdés, mint a másik kettő” – fejtette ki.

Orbán Viktor közölte: arra tettek most kísérletet, hogy szembenézzenek a helyzettel, és intézkedéseket dolgozzanak ki.

Szólt arról is, hogy az Európába vezető migrációs útvonalak közül a legsúlyosabban érintett a nyugat-balkáni.

„Ez a három ország nem egyszerűen csak saját határait védi, persze én Magyarország nevében beszélek elsősorban, hanem egész Európát védjük. Magyarország teljesíti a schengeni tagságból fakadó kötelezettségeket, de az lenne az érdekünk, egész Európának is és mindhármunknak, akik itt állunk, hogy ezt a védvonalat minél délebbre toljuk. Ma az elsődleges védvonal a szerb–magyar határ, és mindannyiunknak az az érdeke, hogy ez a védvonal délebbre kerüljön” – mondta.

Orbán Viktor arról beszélt, eddig is adtak segítséget Szerbiának és Észak-Macedóniának, de most az együttműködést ki kell terjeszteni. Közölte: a mostani találkozó után hamarosan lesz egy következő Belgrádban. Egy harmadik találkozót is terveznek, amelynek Bécs lehet a házigazdája.

Az Európai Unió menekültügyi rendszere megbukott – hangsúlyozta az osztrák kancellár. Karl Nehammer szerint sürgősen el kell azon gondolkodni, hogy miként kell megváltoztatni a jogszabályokat.

„Fontos, hogy az Európai Bizottság megtegye a szükséges lépéseket, egy valós védelem szükséges a külső határokon. Ellenkező esetben ugyanis nem lenne lehetséges, hogy ilyen nagy számban lépjék át az emberek a külső határokat, hogy Ausztriába jussanak. A külső határokon gyors uniós eljárásokat kell lefolytatni a migránsokkal szemben, és visszajuttatni őket a küldő országokba” – mondta Karl Nehammer.

Aleksandar Vučić szerb államfő arról beszélt, Szerbiában egyre nagyobb problémát jelent az illegális migránsok növekvő létszáma, ráadásul Ukrajnából és Oroszországból is egyre többen érkeznek az országba. Emlékeztetett, az Európai Unió január 1-jétől életbe lépő új vízumpolitikája miatt nehezebb lesz Szerbiából a nyugati országokba utazni, ezért az új helyzet kezelésére Magyarország, Ausztria és Szerbia közös akciótervet dolgoz ki.

„Belgrádban az emberek nem is tudják, milyen komoly problémákkal szembesül a határőrségünk, de a magyarkanizsaiak és az északi határ mellett élő emberek nagyon is érzik ezt, ezért igyekszünk ezzel a közös összefogással, közös munkával segíteni mindhárom ország illetékes rendészeti erőinek”

– jelentette ki Aleksandar Vucic, megjegyezve, néhány nap múlva Belgrádban dolgozzák ki a megállapodás részleteit.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (k), Karl Nehammer osztrák kancellár (j) és Aleksandar Vucic szerb államfő (b) a magyar–osztrák–szerb plenáris megbeszélés utáni sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2022. október 3-án. A tárgyalások fő témája az illegális migráció elleni közös fellépés volt (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)