Hét kérdés lesz a nemzeti konzultációban, a gázszankciók biztosan terítékre kerülnek

Összesen hét kérdés lesz a szankciókról szóló nemzeti konzultációban, és biztosan lesz benne egy gázszankciókra vonatkozó rész – jelentette be a kormány Facebook-oldalán Dömötör Csaba.

Bejelentette az első tudnivalókat a hamarosan nyilvánosságra kerülő nemzeti konzultációról Dömötör Csaba. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint összesen hét kérdés lesz, és biztosan várható egy gázszankciókra vonatkozó rész. A kormány Facebook-oldalán elérhető videóban a politikus felidézte: a háború kirobbanása után még egyetértés volt abban, hogy az energetikai szektorra nem terjednek majd ki a szankciók, Brüsszelben azonban fokozatosan felülírták ezt.

A júniusban elfogadott olajszankciók mellett a gázra is ki akarják terjeszteni a korlátozó intézkedéseket.

„A júniusi döntés óta Európában meredek emelkedésnek indultak a gázárak, és ez magával húzza az áramárakat is. Sokkal nagyobb ez a gázáremelkedés, mint amit a háború kirobbanása után tapasztaltunk. Az európai életre gyakorolt következmények súlyosak: a vállalkozások korlátozzák vagy állítják le a termelést, tovább emelkedik az infláció, és minden országban drágulnak a rezsiszámlák” – magyarázta.

Dömötör Csaba kitért arra is, hogy vannak, akik szerint a szankciók működnek. „Egyes brüsszeli vezetők azt is mondják, hogy szenvedni fogunk, de majd csak túléljük valahogy. Szerintünk viszont a szankciók tönkreteszik a gazdaságot, ezért mielőbbi irányváltásra van szükség” – hangsúlyozta, hozzátéve: ha sokan kiállunk ezen vélemény mellett, akkor el is tudjuk érni.

Dömötör Csaba arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban.

Orbán Viktor miniszterelnök a parlament múlt hétfői ülésén, napirend előtti felszólalásában rámutatott, hogy

a szankciók bevezetése nem demokratikus módon történt, azokról a brüsszeli bürokraták és az európai elitek döntöttek.

„Az európai embereket nem kérdezte meg senki, a szankciók árát azonban az európai emberek fizetik meg. Személyes meggyőződésem, hogy mielőtt a szankciók visszavonhatatlanul és hosszú távon részévé válnak a gazdasági életnek, meg kell ismernünk az emberek véleményét is” – fogalmazott, kiemelve, hogy Európában elsőként nálunk indul konzultáció a témában.

Orbán Viktor szerint a nemzeti konzultációval sikerül létrehozni a nemzeti egységet és ezzel megteremteni a válságkezelés alapját.