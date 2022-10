Hatalmas fordulatot hoz az időjárás – ilyen is régen volt

A szeles hétkezdet után megnyugszik időjárásunk, szerdától melegedés jön, idén sem marad el a vénasszonyok nyara.

Szeles idővel indul a hét, hétfőn a legerősebb széllökések sebessége helyenként a 70 km/h-t is elérheti. A napos-gomolyos időben a hét első két napján még elszórtan kisebb záporok kilalakulhatnak, hétfőn északkeleten néhol zivatar is lehet – számolt be róla az Időkép.hu.

Szerdától megnyugszik időjárásunk, egy anticiklon húzódik fölénk, a délnyugatira forduló áramlással egyre melegebb légtömegek érkeznek, beköszönt a vénasszonyok nyara.

A hajnalok ugyan hűvösek lesznek, a szélcsendes, mélyebben fekvő tájakon 5 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, máshol 6 és 11 fok közötti értékek leszne. Igazi őszi reggelekre ébredhetünk többfelé pára-, ködfoltok is képződhetnek. Ezek a reggeli, kora délelőtti órákban viszonylag gyorsan feloszlanak, és a hét végéig sok napsütésre, száraz időre készülhetünk, inkább csak fátyolfelhők lehetnek az égen.

Emelkedik a hőmérséklet, délutánonként a legtöbb helyen elérjük, kissé meg is haladjuk majd a 20 fokot,

a legmelegebb tájakon 23-24 fok is lehet.

Bátran tervezzünk tehát kirándulást, szabadtéri programokat az egyre színesebb arcát mutató természetbe.

A kiemelt kép illusztráció.