„Valami összeragaszthatatlanul eltört” – Ujhelyi István otthagyja az MSZP-t

Az európai parlamenti képviselő a közösségi médiaoldalán jelentette be vasárnap, hogy otthagyja a Magyar Szocialista Pártot.

Ujhelyi István és az MSZP viszonya hónapok óta nehézségekkel tarkított. Az EP-képviselő több ízben is a párt megújításának szükségességéről beszélt a nyilvánosságban, egyszer úgy fogalmazott: „Elhervadt a szegfű”.

Később bejelentkezett a párt vezetésére, de végül visszalépett a megmérettetéstől.

Ujhelyi vasárnap a Facebook-oldalán tudatta, hogy szakít a szocialistákkal:

„Valami összeragaszthatatlanul eltört. Nem gondoltam volna, hogy valaha is így lesz.”

„Tízezerhatszáz-huszonhárom nap után elbúcsúzom a Magyar Szocialista Párttól”

– írta.

Bejegyzésében kitért arra, hogy többször is próbálta felrázni a pártot, főleg az április 3-i történelmi választási vereség után. Kiemelte, hogy az ő lelkiismerete tiszta, mert „rajta nem múlt a változtatás”.

Jövőjéről is írt a bejegyzésében: „Valami összeragaszthatatlanul eltört, de ez nem jelenti azt, hogy fel is adom a harcot. Politikus vagyok. Céljaim, terveim, hitem és erőm is van közös hazánk sorsának alakítására.”

Közölte, hogy EP-képviselői mandátumát nem adja vissza,

helyette párttagságát elengedve építi az Esély Magyar Szociáldemokrata Közösség civil hálózatát.

