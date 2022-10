Népszámlálás 2022: október közepéig lehet válaszolni az interneten

Valószínűleg már minden háztartásba megérkeztek a népszámlálásra felkérő levelek azokkal a 12 jegyű kódokkal, amelyekkel az online kérdőívet ki lehet tölteni. Október 16-áig interneten zajlik az önkitöltés, azután pedig a számlálóbiztosok keresik fel a háztartásokat. A népszámláláson részt venni kötelező.

Elkezdődött a népszámlálás

A kérdőívben számos kérdés a lakásra vonatkozó adatokat méri fel. Az energiahatékonyság miatt ezek most különösen fontosak. A személyes adatok megadásán túl a kérdéssor kitér többek között a kitöltők családi állapotára, a nyelvtudására vagy például az iskolai végzettségére is. De a rákérdez a válaszadók digitális jártasságára és a háztartások internethasználatára is.

A kérdőívet a www.nepszamlalas2022.hu weboldalon lehet kitölteni.

A felkérő leveleket már korábban kipostázták: ezek tartalmazzák azt a 12 jegyű kódot, amellyel meg lehet nyitni a kérdőív kitöltő felületét. Interneten október 16-áig lehet válaszolni. Aki ezt nem teszi meg, azokat számlálóbiztosok keresik fel.

„A címjegyzékükön látják, hogy honnan érkezett be internetes kitöltés és honnan nem. Ahonnan nem, oda szépen becsöngetnek és egy interjú keretében egy alkalmas időpontban rögzítik a válaszokat. 28 000 számlálóbiztos járja majd az országot. Ugye ők kulcsszereplők ebben a feladatban”

– nyilatkozta Kovács Marcell, a KSH Népszámlálási és Népesedési Statisztikai Főosztály vezetője.

A népszámlálás akkor lesz sikeres, ha minden Magyarországon élő ember kitölti a kérdőívet – erről a Központi Statisztikai Hivatal elnöke beszélt egy online sajtótájékoztatón. Vukovich Gabriella kiemelte, hogy a válaszokból olyan statisztikák készülnek, amelyek nélkülözhetetlenek.

Magyarországon ez a 16. népszámlálás, amely mintegy négymillió háztartást érint. Népszavazást 10 évente tartanak, de tavaly a járvány miatt elmaradt.