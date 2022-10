Király Nóra: a harminc év alatti anyák szja-mentessége komoly segítség lehet a demográfiai küzdelemben

Miközben Európa szerte megszorító intézkedéseket vezetnek be a kormányok, hazánkban folyamatosan bővül a családtámogatások rendszere. A nagycsaládos édesanyák, valamint a fiatalok után – a terv szerint – azok a nők is szja-mentességet kaphatnak a jövőben, akik harminc éves kor alatt vállalják első gyermeküket. Az intézkedés jelentős áttörést hozhat a demográfiai küzdelem terén is – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.

Bővülő családtámogatási terv – szja-mentesség a 30 éves kor előtt szülő nőknek Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának (FICSAK) elnöke elmondta: A jelenlegi gazdasági helyzetben nagy örömre ad okot egy ilyen kezdeményezés a családok számára. Ilyen helyzetben is kell a jövő biztosítására gondolni, ehhez pedig áttörést kell elérni a demográfiai küzdelemben. Az utóbbi tizenkét évben a kormány számos intézkedéssel segítette ezt a törekvést, az pedig örvendetes, hogy most is azon gondolkodnak, hogyan lehet még többet segíteni. A szülés időpontja nagyon kitolódott, ez az egyik legnagyobb probléma, a kormány új terve pedig azt segítheti, hogy a nők már a húszas éveikben gyermeket vállaljanak. A legtöbb nő ma harminc éves kora után vállal gyermeket, emiatt nem születnek meg a vágyott gyermekek, hiszen kifutnak az időből. Egy kutatás szerint a legtöbb fiatal lány három vagy több gyermeket szeretne, de túl későn találnak párt vagy féltik a karrierjüket, ezért tolódik ki a szülés időpontja. A kormány terve az egzisztenciális segítségnyújtásban nagyot tud segíteni a legtöbb nőnek. Biztató, hogy a gazdasági válság ellenére is tovább bővülhet a családtámogatási rendszer és minél több gyermek születhet majd Magyarországon – mondta Király Nóra. A kiemelt kép illusztráció.