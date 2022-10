Várhatóan idén is fizet nyugdíjprémiumot a kormány

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy a gazdaság növekedése várhatóan meghaladja a három és fél százalékot, ilyenkor pedig nyugdíjprémiumot is fizet a kormány – számolt be az M1 Híradó. A kormányfő továbbá hozzátette, a nyugdíjasok jövőre is megkapják a 13. havi nyugdíjat, amelyet az inflációt követve a kormány emelni is fog.

Orbán Viktor: Várhatóan idén is lesz nyugdíjprémium, jövőre is kifizetik a 13. havi nyugdíjat Idén februárban több mint tíz év után kaphatták meg újra a 13. havi nyugdíjukat az idősek, és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők. Ezt megelőzően az év elején a nyugdíjak 5 százalékos emeléséről döntött a kormány, ugyanis akkor még ekkora mértékű inflációval számoltak 2022-re. A február 24-én kitört az orosz–ukrán háború miatt azonban a vártnál jobban emelkedni kezdtek az árak, ami nem csak Magyarországon, hanem a világban szinte mindenütt tapasztalható volt, ezért a kormány úgy döntött, hogy január után, júliusban is megemeli az ellátás összegét. „3,9 százalékos nyugdíjemelés lesz július elejétől” – jelentette be április végén Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki azt is hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelt feladatának tekinti, hogy gondoskodjék a nyugdíjak értékállóságáról. A nyári nyugdíjkiegészítés révén 184 milliárd forint pluszpénzt kapott több mint kétmillió nyugdíjas és négyszázezer nyugdíjszerű ellátásban részesülő. „A polgári nemzeti kormány ezt garantálja a nyugdíjasok számára, hogy megvédi a nyugdíjak értékét” – erről már a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádióban pénteken, aki arra utalt, hogy 2010-ben megállapodást kötöttek az idősekkel a nyugdíjak értékállóságának megőrzéséről. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Az árak nem gazdasági hatások miatt mentek fel, politikai döntések állnak mögötte Becsapták az embereket Brüsszelben, amikor azt mondták, hogy a szankciók nem fognak kiterjedni az energiára – jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor kormányfő úgy fogalmazott, becsületbeli ügynek tekinti a megállapodásban foglaltak teljesítését, mint ahogy a 13. havi nyugdíj jövő évi kifizetését is. „Tartani fogom ezt az ígéretemet, mert ez egy megállapodás, becsületbeli ügynek is tekintem, tehát a nyugdíjasok meg fogják kapni a 13. havi nyugdíjat úgy, ahogy megkapták az idén, jövőre is, és tartjuk az inflációt követő nyugdíjemelést, tehát, ahogy az infláció megy felfele annak megfelelően emeljük a nyugdíjakat” – fogalmazott a kormányfő. Majd hozzátette: „ha látjuk előre, hogy hogyan alakul az infláció, akkor már az év közepén emelünk, ez történt most is júliusban. Ha pedig nem látható előre, vagy kisebb az infláció mértéke, akkor mindig novemberben korrigáljuk a nyugdíjakat.” Az M1 Híradó kiemelte, ez azt jelentheti, hogy az év eleji 5 százalék, illetve a nyári 3,9 százalék után novemberben jöhet egy újabb emelés. Mivel az emelés januárig visszamenőleg jár, így ez már a 13. havi nyugdíjat is érinti. A mostani emelés mértékét a Központi Statisztikai Hivatal inflációs jelentése alapján határozzák meg. A híradó továbbá ismertette, várhatóan idén is lesz nyugdíjprémium. „Van egy olyan szabályunk is, mert együtt sírunk és nevetünk, hogyha a növekedés meghaladja a nemzetgazdasági szinten a három és fél százalékot, akkor még azután is adunk a nyugdíjasoknak egy összeget. Szerintem az idén, bár erről vita van, de szerintem az idén ez be fog következni, a Nemzeti Bank szerint 4 százalékos növekedésünk lesz” – mutatott rá a miniszterelnök. Az emelt összegű nyugdíjat az eddigieknek megfelelően november 12-én utalja a kincstár. Aki postai úton kapja meg a pénzt, annak a szokásos naptári napon viszi ki a postás. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Marad a 13. havi nyugdíj, nyugdíjprémium is várható idén A kormány 2010-ben a nyugdíjak értékének megvédését ígérte, és közben vissza is adta a 13. havi nyugdíjat.