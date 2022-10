Orbán Viktor: Erős vár a mi Istenünk

Elszenesedett ajtók, szétolvadt kapcsolók és mindent beborító fekete törmelék. Az M1 riportjában látható felvételek 2019 januárjában készültek, két nappal azután, hogy leégett a kollégium a Ráday utcában.

140 ember volt menekült ki az épületből akkor. Később a nyomozás kiderítette, hogy három fiatal fiú egy matracot gyújtott meg az épület előtt, a tűz pedig továbbterjedt és gyakorlatilag az egész épület leégett. Egy középkorú veszprémi több gyerekes családapa nem tudott már kijutni.

A 2019 januárjában kiégett Ráday kollégium épületét elbontották és helyére egy vadonatúj épületet építettek. 48 szobás, kétszemélyes, fürdőszobás kollégiumi szobákkal, valamint tetőterasszal és mélygarázzsal.

2019 januárjában a kiégett épületet Orbán Viktor miniszterelnök is megnézte, már akkor segítségét ígér az újjáépítésben. Az egykori kollégiumot az alapoktól építették újjá és Ráday-ház néven adták át szombaton. A hivatalos megnyitón Novák Katalin köztársasági elnök mellett ott volt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora is.

Az újjáépítést hálaadó istentiszteleten ünnepelték a Kálvin téri református templomban.

A hálaadó istentiszteleten részt vett a miniszterelnök is.

„Épségben át kell vinnünk hazánkat a túlsó partra. Egymásba kapaszkodva, és bízva az Úristenben.” – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: az a cél, amelyet a reformátorok adtak, nemcsak a hitben, hanem a magyarságunkban való megmaradás parancsa is. Ezért nem volt kérdés, hogy a kormány a magyar reformátusok mellé áll a bajban, hiszen ezért nemzeti a kormány.

„Akkor kell a leghangosabbnak lenni, amikor a világ hatalmasságai el akarnak hallgattatni minket. Akkor kell egyenesen állni, amikor hamis vádakkal fenyegetnek bennünket. Akkor kell kiállni méltóságteljesen a hagyományaink mellett, amikor a fél világ az új divatok lázában vonaglik, és ezt büszkeségnek hívja. És akkor kell békét követelni, amikor mindenki a háborús észjárás logikája szerint cselekszik már. Kiállni, megharcolni az igazunkért, egyenként, és nemzetként egyaránt. ” – tette hozzá.

A most átadott Ráday-házban, a 48 kollégiumi szobán túl helyet kapott egy akadálymentes kollégiumi szoba, tíz vendégszoba és három lakás is. A folyosókon tanulószobát, mosókonyhát és teakonyhát, a zárószinten pedig tetőteraszt és közösségi teret alakítottak ki. Az újjáépített kollégium első lakói szeptember első hétvégéjén költöztek be.